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பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்து 7 மாத கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு

பைக்கிலிருந்து தவறி விழுந்து 7 மாத கர்ப்பிணி உயிரிழப்பு

UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM

ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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UPDATED : ஜூலை 30, 2026 07:52 PM ADDED : ஜூலை 30, 2026 07:22 PM

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திருத்தணி:திருத்தணி புதிய பைபாஸ் சாலையில், இரு சக்கர வாகனத்தில் இருந்து தவறி விழுந்த, ஏழு மாத கர்ப்பிணி பலியானார்.

ராணிப்பேட்டை மாவட்டம், காவேரிராஜபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த சதீஷ் மனைவி அமுதா, 24. ஏழு மாத கர்ப்பிணியான இவர், கடந்த 26ம் தேதி, தன் கணவருடன், இருசக்கர வாகனத்தில் திருத்தணி நகரில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்றார்.

பின், அங்கிருந்து மீண்டும் அதே இருசக்கர வாகனத்தில், கணவருடன் வீட்டிற்கு திரும்பினார். திருத்தணி புதிய பைபாஸ் சாலை பகுதியில் உள்ள வேகத்தடையில், இருசக்கர வாகனம் ஏறி இறங்கிய போது, பின்னால் அமர்ந்திருந்த அமுதா, வாகனத்தில் இருந்து தவறி கீழே விழுந்து பலத்த காயமடைந்தார்.

அவரின் கணவர் சதீஷ், அமுதாவை மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தார். அங்கு முதலுதவிக்கு பின், மேல்சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.

அங்கு, சிகிச்சை பலனின்றி நேற்று மதியம் அமுதா உயிரிழந்தார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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