/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/மூதாட்டி வீட்டில் 7 சவரன் நகை திருட்டு
ADDED : நவ 10, 2026 07:42 PM
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திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த நெமிலி கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மல்லிகா, 70. இவர், கடந்த 8ம் தேதி, தீபாவளி பண்டிகையை ஒட்டி, தனது வீட்டை பூட்டிக் கொண்டு, வேலுார் சத்துவாச்சாரி பகுதியில் உள்ள மகள் வீட்டிற்கு சென்றுவிட்டார்.
இந்நிலையில், இன்று (நவ.,10) மல்லிகா வீட்டிற்கு திரும்பி வந்து பார்த்த போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் வைத்திருந்த, 7 சவரன் நகையை, மர்ம நபர்கள் திருடிச் சென்றது தெரிய வந்தது.
இது குறித்து, மல்லிகா கொடுத்த புகாரின்படி, கனகம்மாசத்திரம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.