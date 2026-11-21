பொன்னேரி சட்டவிரோத கிடங்குகளில் 70 லட்சம் கிலோ கனிமங்கள் பறிமுதல்
பொன்னேரி சட்டவிரோத கிடங்குகளில் 70 லட்சம் கிலோ கனிமங்கள் பறிமுதல்
UPDATED : நவ 21, 2026 02:54 AM
ADDED : நவ 20, 2026 07:40 PM
பொன்னேரி: அனுமதியின்றியும், கலப்படம் செய்தும் கனிமவளங்களை விற்பனை செய்துவந்த கிடங்குகளில் இருந்து, 70 லட்சம் கிலோ கனிமங்களை, இன்று (நவ.,20) கனிமவள துறை அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர்.
பொன்னேரி தாலுக்காவிற்கு உட்பட்ட அழிஞ்சிவாக்கம், பாடியநல்லுார் உள்ளிட்ட பகுதிகளில், அனுமதியின்றியும், கலப்படம் செய்தும் பல்வேறு கனிமவள கிடங்குகள் செயல்படுவதாக, வருவாய்த் துறையினருக்கு புகார்கள் வந்தன.
அதையடுத்து இன்று, பொன்னேரி ஆர்.டி.ஓ., மணியரசு தலைமையில், வருவாய், கனிம வளம் மற்றும் சுரங்கத்துறை அதிகாரிகள், கிடங்குகளில் திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர்.
இதில், 12 கிடங்குகள் உரிய அனுமதியின்றி செயல்பட்டதும், மணல், ஜல்லி உள்ளிட்டவற்றில் கலப்படம் செய்து விற்பனையில் ஈடுபட்டதும் தெரிந்தது.
அதையடுத்து, அந்த கிடங்குகளில் இருந்த ஆற்று மணல், அதனுடன் கலப்படம் செய்வதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த கடற்கரை மணல், கருங்கற்கள், சாம்பல் என, 70 லட்சம் கிலோ கனிமங்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
சுற்றுச்சுவருடன் இருந்த கிடங்குகள், பூட்டி 'சீல்' வைக்கப்பட்டன. மற்ற கிடங்குகளில் உள்ள கனிமங்களை வெளியில் எடுத்து செல்வதை தடுக்க, போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட அறிவுறுத்தப்பட்டது.
மேற்கண்ட இடங்களில், சட்டவிரோதமாக கிடங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அந்த நிலங்களின் உரிமையாளர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், கைப்பற்றப்பட்ட கனிமங்கள் உரிய விதிமுறைகளின்படி பொது ஏலம் விடப்படும் எனவும், கனிமவள துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
மேற்கண்ட சோதனையின்போது, பொன்னேரி தாசில்தார் ஜெய்கர்பிரபு, கனிமவளம் மற்றும் சுரங்கத்துறை உதவி இயக்குநர், உதவி புவியியலாளர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அலுவலர்கள் உடனடிருந்தனர்.