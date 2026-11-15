ஆந்திராவிற்கு கடத்த முயன்ற 800 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
ஆந்திராவிற்கு கடத்த முயன்ற 800 கிலோ ரேஷன் அரிசி பறிமுதல்
ADDED : நவ 14, 2026 05:06 PM
பொன்னேரி: புறநகர் ரயில் மூலம், ஆந்திர மாநிலத்திற்கு கடத்த முயன்ற, 800 கிலோ ரேஷன் அரிசி மூட்டைகளை வட்ட வழங்கல் துறையினர் கைப்பற்றினர்.
தமிழகத்தில் பொது விநியோக திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் ரேஷன் அரிசி, ஆந்திர மாநிலத்திற்கு புறநகர் ரயில்கள் மூலம் கடத்தப்படுவது தொடர்கதையாக உள்ளது.
இதுதொடர்பான புகாரின்படி இன்று (நவ.,14), பொன்னேரி வட்ட வழங்கல் அலுவலர் செந்தில்முருகன் தலைமையில் அத்துறையினர், ரயில் நிலையங்களில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, பொன்னேரி ரயில் நிலைய நடைமேடை அருகில், 23 மூட்டைகளில் ரேஷன் அரிசி பதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இவை, சூளூர்பேட்டை செல்லும் புறநகர் ரயில் மூலம் ஆந்திராவிற்கு கடத்த இருந்ததும் தெரிந்தது. இதையடுத்து, 23 மூட்டைகளில் இருந்த, 800 கிலோ ரேஷன் அரிசியை கைப்பற்றி, பஞ்செட்டியில் உள்ள நுகர்பொருள் வாணிப கழக கிடங்கில் ஒப்படைத்தனர். மேலும், கடத்தல்காரர்கள் குறித்தும் விசாரித்து வருகின்றனர்.