/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/கழிவுநீர் டேங்கர் லாரி மீது வழக்கு
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
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கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, தேசிய நெடுஞ்சாலை ஓர மழைநீர் கால்வாயில் கழிவுநீர் திறந்துவிட்ட டேங்கர் லாரி மீது, போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
சென்னை – கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த பெத்திக்குப்பம் பகுதியில் உள்ள மழைநீர் கால்வாயில், டேங்கர் லாரி ஒன்று, கழிவுநீர் திறந்துவிடும் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வெளியானது.
இது குறித்து, மண்டல துணை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் வைஷாலி, லாரியின் பதிவு எண்ணை குறிப்பிட்டு, அதன் உரிமையாளர் மற்றும் ஓட்டுநர் மீது, கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் போலீசில் புகார் அளித்தார்.
வழக்கு பதிந்த போலீசார், கழிவுநீர் திறந்துவிட்ட லாரியின் உரிமையாளர் குறித்து விசாரித்து வருகின்றனர்.