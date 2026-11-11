பெண்ணை ஆபாசமாக பேசி தாக்கியவர் மீது வழக்கு பதிவு

ADDED : நவ 10, 2026 10:39 AM
புல்லரம்பாக்கம்: திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்த பெண்ணை ஆபாசமாக பேசி தாக்கிய, கவியரசு, 47, என்பவர் மீது புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
திருவள்ளூர் அடுத்த பென்னலுார்பேட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ராணி, 48. இவர் நேற்று முன்தினம் காலை மகளுடன் திருவள்ளூர் புதிய பேருந்து நிலையம் அருகே நின்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது அவ்வழியாக பணம், நகை வாங்கிய கவியரசு, 47, என்பவர், பெண் ஒருவருடன் இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து கொண்டிருந்தார்.
இதைப்பார்த்த ராணி, இருசக்கர வாகனத்தை நிறுத்தி இவர் யார், நகை, பணம் எப்போது தருவாய் என கேட்டுள்ளார். ஆத்திரமடைந்த கவியரசு, ராணியை ஆபாசமாக பேசி கீழே தள்ளி தாக்கியுள்ளார்.
இதுகுறித்து ராணி அளித்த புகாரின்படி, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார் கவியரசு மீது வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.