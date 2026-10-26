சிக்னல் தாமதத்தை தவிர்க்க குறுகிய துார ரயில் தேவை

UPDATED : அக் 26, 2026 09:08 PM
ADDED : அக் 26, 2026 09:08 PM
சென்னை: மின்சார ரயில்களின் தாமதத்தைத் தவிர்க்க, பட்டாபிராமில் இருந்து சென்ட்ரல், கடற்கரை வரை குறுகிய துார ரயில்களை இயக்க பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
சென்ட்ரலில் இருந்து அரக்கோணம், திருத்தணி, பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங், கும்மிடிப்பூண்டி, சூலுார்பேட்டைக்கு தினமும் 320 மின்சார ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. இவற்றில் பெரும்பாலானவை 20 முதல் 30 நிமிடங்கள் வரை தாமதமாகின்றன.
பயணியர் கூறியதாவது:
சென்ட்ரலில் இருந்து பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங் செல்லும் ரயில்கள், இந்துக் கல்லுாரி நிலையத்தைக் கடந்ததும் ஒரு மின்சார ரயில் பாதை, இரண்டு விரைவுப் பாதைகளைக் கடக்கின்றன. அப்போது விரைவு அல்லது சரக்கு ரயில்கள் வந்தால், அவை செல்லும் வரை மின்சார ரயில்கள் சிக்னலில் நிறுத்தப்படுகின்றன.
அதேபோல், அரக்கோணம், திருவள்ளூர், ஆவடியில் இருந்து கடற்கரை செல்லும் வழித்தடத்திலும் தாமதம் ஏற்படுகிறது.
எனவே, பட்டாபிராம், பட்டாபிராம் மிலிட்டரி சைடிங்கில் இருந்து சென்ட்ரல், கடற்கரைக்கு குறுகிய துார மின்சார ரயில்களை இயக்கினால், தாமதத்தைக் குறைக்க முடியும். இச்சேவை பயணியருக்குப் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.