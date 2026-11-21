UPDATED : நவ 20, 2026 04:03 PM
ADDED : நவ 20, 2026 04:00 PM
பொன்னேரி: கன்னியம்பாளையத்தில், பராமரிப்பின்றி செடி, கொடிகள் சூழ்ந்த மின்மாற்றியால், மின் விபத்து ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சோழவரம் அடுத்த கன்னியம்பாளையம் கிராமத்தில், காரனோடை – ஞாயிறு நெடுஞ்சாலையை ஒட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ள மின்மாற்றி, பராமரிப்பு இன்றி உள்ளது. இந்த மின்மாற்றியை தாங்கிப் பிடித்துள்ள மின் கம்பங்கள், முற்றிலும் சேதம் அடைந்துள்ளன.
இதனால், மின்மாற்றி எப்போது வேண்டுமானாலும் உடைந்து, சாலையில் விழும் அபாயத்தில் உள்ளது.
அதே பகுதியில், மின்மாற்றிக்கு உயர் அழுத்த மின்சாரம் கொண்டு வருவதற்காக அமைக்கப்பட்டுள்ள மின் கம்பங்களும், போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக சாலையில் அமைந்துஉள்ளன. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் தடுமாற்றம் அடைகின்றனர்.
பராமரிப்பு இல்லாத மின்மாற்றி மற்றும் போக்குவரத்திற்கு இடையூறாக உள்ள மின் கம்பங்கள் ஆகியவற்றால், வாகன ஓட்டிகள் அச்சத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
எனவே, மின்மாற்றியை சுற்றிலும் படர்ந்துள்ள செடி, கொடிகளை அகற்றவும், சாலையில் உள்ள மின் கம்பங்களை மாற்று இடத்தில் நடவும், மின் வாரிய அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.