தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ விபத்தில் கவிழ்ந்த பைக் மீது மோதி டூ - வீலரில் சென்றவர் பலி

﻿ விபத்தில் கவிழ்ந்த பைக் மீது மோதி டூ - வீலரில் சென்றவர் பலி

﻿ விபத்தில் கவிழ்ந்த பைக் மீது மோதி டூ - வீலரில் சென்றவர் பலி

ADDED : ஆக 08, 2026 03:00 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஆக 08, 2026 03:00 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, லாரி மோதி கீழே விழுந்த பைக் மீது, மற்றொரு பைக் மோதி, 46 வயது நபர் உயிரிழந்தார்.

பொன்னேரி அடுத்த வெள்ளிவாயல் சாவடி பகுதியில் வசித்தவர் சுந்தர்ராஜன், 46. நேற்று முன்தினம், செங்குன்றத்தில் இருந்து கும்மிடிப்பூண்டி நோக்கி பைக்கில் சென்றுகொண்டிருந்தார்.

சென்னை - கொல்கட்டா தேசிய நெடுஞ்சாலையில், பஞ்செட்டி அருகே லாரி ஒன்று சாலையில் குறுக்கிட்ட பைக் மீது மோதியது. அந்த பைக்கில் சென்ற செங்குன்றம் பகுதியை சேர்ந்த மவுசினா, 40, அவரது மகன் சாஷுல், 21, ஆகியோர் காயம் அடைந்தனர்.

இந்த விபத்தில் கவிழ்ந்த அவர்களது பைக்கின் மீது, சுந்தர்ராஜன் சென்ற பைக்கும் மோதி கவிழ்ந்தது. இந்த விபத்தில், சுந்தர்ராஜனின் தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது.

பொன்னேரி அரசு பொது மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்ட சிறிது நேரத்தில், அவர் உயிரிழந்தார். விபத்து குறித்து, கவரைப்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us