உடல்நல பாதிப்பால் அவதி பெண் துாக்கிட்டு தற்கொலை

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ADDED : நவ 02, 2026 10:05 PM
பொதட்டூர்பேட்டை: உடல்நல பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்த, சுமித்ரா, 44, என்பவர், நேற்று துாக்கிட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.
பொதட்டூர்பேட்டை காவல் எல்லைக்கு உட்பட்ட கோரக்குப்பம் கிராமத்தை சேர்ந்த கேசவன் என்பவரின் மனைவி சுமித்ரா.
இவர்களுக்கு, இரண்டு மகன்கள் மற்றும் ஒரு மகள் உள்ளனர்.
சில ஆண்டுகளாக உடல்நல பாதிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்த சுமித்ரா, இரண்டு ஆண்டுகளாக, ஆந்திர மாநிலம், சித்துாரில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்தார்.
நேற்று, வயலுக்கு சென்றிருந்த கேசவன் வீடு திரும்பிய போது, வீட்டு முற்றத்தில் சுமித்ரா துாக்கில் தொங்கிக்கொண்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார்.
பின், அக்கம் பக்கத்தினர் உதவியுடன் சுமித்ராவை மீட்டு, சோளிங்கர் அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்றார்.
ஆனால், சுமித்ரா ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாக மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதுகுறித்து, பொதட்டூர்பேட்டை போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.