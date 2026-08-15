திருத்தணி கோவிலில் ஆடிப்பூரம் கோலாகலம் பக்தர்கள் அலகு குத்தி, காவடி ஏந்தி தரிசனம்
திருத்தணி கோவிலில் ஆடிப்பூரம் கோலாகலம் பக்தர்கள் அலகு குத்தி, காவடி ஏந்தி தரிசனம்
ADDED : ஆக 14, 2026 07:53 PM
திருத்தணி, ஆக. 15–
முருகன் கோவிலில், நேற்று நடந்த ஆடிப்பூர விழாவில், ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் உடல் முழுதும் அலகு குத்தியும், காவடிகள் மற்றும் பால்குடம் எடுத்தும், தங்களது நேர்த்திக்கடனை செலுத்தினர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், நேற்று ஆடிப்பூர விழாவை முன்னிட்டு, மூலவருக்கு அதிகாலை 5:00 மணிக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் நடந்தது. தொடர்ந்து, தங்க கிரீடம், தங்கவேல் மற்றும் வைர ஆபரணங்கள் அணிவித்து, மூலவருக்கு சிறப்பு தீபாரதனை நடந்தது.
காலை 9:30 மணிக்கு, மலைக்கோவில் காவடி மண்டபத்தில், உற்சவர் பெருமானுக்கு, 1,008 குடம் பால்அபிஷேகம், சிறப்பு அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
இரவு 7:30 மணிக்கு, வெள்ளி மயில் வாகனத்தில் உற்சவர் முருகப்பெருமான் வள்ளி – தெய்வானையுடன் எழுந்தருளி, மாடவீதியில் ஒரு முறை வலம் வந்து பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தார்.
நேற்று காலை 8:00 மணி முதல், பக்தர்கள் தங்களது வேண்டுதலை நிறைவேற்ற, உடல் முழுதும் அலகு குத்தியும், மலர் மற்றும் மயில் காவடிகள் எடுத்தும் வந்தனர்.
நேற்று ஆடிப்பூரம் என்பதால், மலைக்கோவிலில் 50,000த்திற்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள் திரண்டதால், பொதுவழியில் மூலவரை தரிசிக்க, மூன்று மணி நேரம் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்தனர்.
நுாறு ரூபாய் சிறப்பு தரிசன டிக்கெட் பெற்ற பக்தர்கள், ஒன்றரை மணி நேரம் காத்திருந்து, மூலவர் முருகப்பெருமானை தரிசித்தனர்.
மாவட்ட எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் தலைமையில், 200க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். விழா ஏற்பாடுகளை, கோவில் அறங்காவலர் குழு தலைவர் ஸ்ரீதரன், இணை ஆணையர் ரமணி மற்றும் அறங்காவலர்கள் செய்திருந்தனர்.