திருவள்ளூர் பாரதி பள்ளியில் அப்துல் கலாம் நினைவு பேரணி
திருவள்ளூர் பாரதி பள்ளியில் அப்துல் கலாம் நினைவு பேரணி
UPDATED : ஜூலை 27, 2026 08:33 PM
ADDED : ஜூலை 27, 2026 08:21 PM
திருவள்ளூர்:திருவள்ளூர் பூங்கா நகர், பாரதி மெட்ரிக் பள்ளியில், முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாம் நினைவு பேரணி நடைபெற்றது.
திருவள்ளூர், பூங்கா நகர் பாரதி மெட்ரிக் பள்ளி மற்றும் சின்னி ஸ்ரீராமலு விவேகானந்தா மெட்ரிக் பள்ளிகள் இணைந்து, முன்னாள் ஜனாதிபதி அப்துல் கலாமின் 11வது நினைவு நாளை ஒட்டி, விழிப்புணர்வு பேரணி நேற்று நடந்தது.
பாரதி பள்ளி நிறுவனர் பார்த்தசாரதி, விவேகானந்தா மெட்ரிக் பள்ளி தாளாளர் ரவிகுமார் ஆகியோர், பேரணியை தொடங்கி வைத்தனர்.
பாரதி பள்ளியில் துவங்கிய பேரணி, பூங்கா நகர், ஆஞ்சநேயபுரம், பாக்கியம் நியூ டவுன் வழியாக, சின்னி ஸ்ரீராமலு விவேகானந்தா மெட்ரிக் பள்ளியை அடைந்தது. இரு பள்ளிகளையும் சேர்ந்த, 400க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், பெற்றோர் இந்த பேரணியில் பங்கேற்றனர்.