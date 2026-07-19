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﻿ மகளிர் ஐ.டி.ஐ.,யில் மாணவியர் சேர்க்கை

﻿ மகளிர் ஐ.டி.ஐ.,யில் மாணவியர் சேர்க்கை

ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:25 PM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:25 PM

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திருவள்ளூர்: அம்பத்துார் அரசு மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், மாணவியர் சேர்க்கை, வரும் 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக, கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.

திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா விடுத்துள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

அம்பத்துார் அரசு மகளிர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில், காலியாக உள்ள இடங்களில், மாணவியர் நேரடி சேர்க்கை, வரும் 31ம் தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டு உள்ளது.

எட்டு, 10ம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் ௨ தேர்ச்சி பெற்றவர்களுக்கு, தையல் தொழில்நுட்பம், அழகு சாதனவியல், ஸ்டெனோகிராபி, கட்டட படவரைவாளர் ஆகிய பயிற்சிகள் அளிக்கப்பட உள்ளன.

பயிற்சியில் சேருவோருக்கு, மாத உதவித்தொகையாக 750 ரூபாய் உள்ளிட்ட அரசின் சலுகைகள் வழங்கப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள், மதிப்பெண், வருமான சான்றிதழ், மாற்று சான்றிதழ் உள்ளிட்ட அனைத்து சான்றிதழ்களுடன், நேரில் வர வேண்டும்.

மேலும் விபரங்களுக்கு, 94440 17528, 96296 66279, 97897 59825 ஆகிய மொபைல் போன் எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

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