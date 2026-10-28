/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/வீட்டின் பூட்டை உடைத்து பட்டப்பகலில் துணிகரம்
ADDED : அக் 27, 2026 10:11 PM
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பொன்னேரி: பொன்னேரியில், பட்டப்பகலில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து, 7 சவரன் நகை, 250 கிராம் வெள்ளி பொருட்களை, மர்ம நபர்கள் திருடி சென்றனர்.
பொன்னேரி நகராட்சிக்கு உட்பட்ட குன்னமஞ்சேரி பகுதியில், தனியாக வசித்து வருபவர் அம்பிகா. தையல் கடையில் வேலை பார்த்து வருகிறார்.
இன்று (அக்.,27) காலை, வழக்கம் போல் வீட்டை பூட்டிக்கொண்டு வேலைக்கு புறப்பட்டு சென்றவர், மாலையில் வீடு திரும்பினார்.
அப்போது, வீட்டின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டிருப்பதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தார். இடைப்பட்ட பகல் நேரத்தில், வீட்டின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே சென்ற மர்ம நபர்கள், அங்கிருந்த மூன்று பீரோக்களையும் உடைத்துள்ளனர்.
அவற்றில் இருந்த, 7 சவரன் நகை, 250 கிராம் வெள்ளி பொருட்களை திருடி சென்றனர். வழக்கு பதிந்த பொன்னேரி போலீசார், வழக்கு பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.