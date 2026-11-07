வயல்களில் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்க கூடாது வேளாண் துறை அறிவுரை
வயல்களில் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்க கூடாது வேளாண் துறை அறிவுரை
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 07:54 PM
பொன்னேரி: ‘வயல்களில் தீமை செய்யும் பூச்சிகளை உட்கொண்டு, பயிர்களை பாதுகாக்கும் நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை அழிக்கக் கூடாது’ என, விவசாயிகளுக்கு வேளாண் துறையினர் அறிவுறுத்தினர்.
மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டாரத்தில் சம்பா பருவத்திற்கு, 30 ஆயிரம் ஏக்கர் பரப்பளவில் நெல் பயிரிடப்பட்டு உள்ளது. சீரான இடைவெளியில் மழை பெய்து வரும் நிலையில், நெற்பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதலைக் கண்காணிக்கும் வகையில், பொன்னேரி அடுத்த சிறுவாக்கம் கிராமத்தில், விவசாயிகளுக்கு பண்ணைப் பள்ளி பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது.
பயிற்சியின்போது, மீஞ்சூர் வேளாண் உதவி இயக்குநர் டில்லிபாபு கூறியதாவது:
வயல்களில் பயிர்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தும் குருத்துப் பூச்சி, இலை சுருட்டுப் புழு உள்ளிட்ட பூச்சிகளை, நன்மை செய்யும் பூச்சிகள் உட்கொள்ளும். எனவே, விவசாயிகள் அதுபோன்ற நன்மை செய்யும் பூச்சிகளை, பூச்சிக்கொல்லி மருந்து தெளித்து அழிக்கக்கூடாது. பூச்சி தாக்குதல் இருக்கும் வயல்களில் வேப்ப எண்ணெயை தெளிக்கலாம். மேலும், மண் வளத்தை பாதுகாக்க இயற்கை வழியில் விவசாயம் செய்ய வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
திருவள்ளூர் விதை சான்றளிப்பு துறை உதவி இயக்குநர் பத்மநாபன், விதையின் மூலம் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க, விதை நேர்த்தி செய்வதன் அவசியம் குறித்து தெரிவித்தார். இந்நிகழ்வில், மீஞ்சூர் துணை வேளாண் அலுவலர், அட்மா உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர்கள் பங்கேற்றனர்.