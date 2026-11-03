டூ – வீலர் மோதி விபத்து அ.தி.மு.க., பிரமுகர் பலி

ADDED : நவ 02, 2026 07:21 PM
திருத்தணி: திருத்தணி அடுத்த காசிநாதபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் வேங்கன், 74. அ.தி.மு.க., பிரமுகர். இவர், திருத்தணி – நாகலாபுரம் கூட்டுச்சாலை அருகே, பழம் வியாபாரம் செய்து வருகிறார்.
நேற்று (நவ.,1) இரவு 10:00 மணிக்கு, வழக்கம் போல் வியாபாரத்தை முடித்துக் கொண்டு, வீட்டிற்கு சாலையோரம் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்.
அப்போது, திருத்தணியில் இருந்து நாகலாபுரம் நோக்கி சென்ற இருசக்கர வாகனம், அதிவேகமாக வந்து வேங்கன் மீது மோதியது.
இதில் பலத்த காயமடைந்த அவரை, அவ்வழியாக சென்றவர்கள் மீட்டு, திருத்தணி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கு முதலுதவி அளித்த பின், மேல் சிகிச்சைக்காக சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார்.
அங்கு சிகிச்சை பலனின்றி, வேங்கன் இன்று (நவ.,2) மாலை இறந்தார். திருத்தணி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.