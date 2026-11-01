மதுக்கூடமான நெற்களம் விவசாயிகள் அதிருப்தி

UPDATED : அக் 31, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 03:54 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே கண்ணம்பாக்கம் கிராம நெற்களம், இரவு நேரத்தில் பார் எனப்படும் மதுக்கூடமாக மாறி வருவதால் விவசாயிகள் அதிருப்தியடைந்துள்ளனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த மாதர்பாக்கம் அருகே ஆந்திர எல்லையை ஒட்டி அமைந்துள்ளது கண்ணம்பாக்கம் கிராமம். அங்கிருந்து, ஆந்திரா செல்லும் சாலையோரம் விவசாய நெற்களம் உள்ளது.
விவசாயிகளின் பயன்பாட்டிற்காக அமைக்கப்பட்ட அந்த நெற்களம், தற்போது பார் எனப்படும் மதுக்கூடமாக மாறி வருகிறது. இரவு நேரத்தில், மது பாட்டில்களுடன் பலர் அங்கு கூடுகின்றனர்.
மறுநாள் காலை, நெற்களம் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் காலி மது பாட்டில்கள் காணப்படுவதும் அவற்றை விவசாயிகள் அப்புறப்படுத்துவதும் வாடிக்கையாகி போனது. பாதிரிவேடு போலீசார் கண்காணிக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.