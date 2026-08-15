அம்மன் கோவில்களில் ஆடிப்பூரம் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலம்
அம்மன் கோவில்களில் ஆடிப்பூரம் வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலம்
ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM
திருத்தணி, ஆக. 15–
திருத்தணி பகுதியில் உள்ள அம்மன் கோவில்களில், ஆடிப்பூரத்தை ஒட்டி, நேற்று மூலவருக்கு வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி கோலாகலமாக நடந்தது.
திருத்தணி அக்கய்யாநாயுடு சாலை தணிகாசலம்மன், மடம் கிராமத்தில் உள்ள படவேட்டம்மன் ஆகிய கோவில்களில், நேற்று ஆடிப்பூரத்தை ஒட்டி, காலை 8:00 மணிக்கு, மூலவருக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனை நடந்தது.
தொடர்ந்து, திரளான பெண்கள் அம்மன் கோவிலுக்கு வந்து, புதுவளையல் அணிவித்தும், சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தியும் வழிபட்டனர்.
இந்த இரண்டு அம்மன் கோவில்களில், மூலவருக்கு, 10,008 வளையல்கள் அணிவித்து, வளைகாப்பு நிகழ்ச்சி விமரிசையாக நடந்தது.
இதே போல், திருத்தணி பெரிய தெருவில் உள்ள தணிகை மீனாட்சியம்மன், மத்துார் மகிஷாசுரமர்த்தினி அம்மன், திருத்தணி காந்தி நகரில் உள்ள துர்க்கையம்மன் உட்பட, திருத்தணி ஒன்றியத்தில் உள்ள அனைத்து அம்மன் கோவில்களிலும், மூலவர் அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம் மற்றும் பூஜைகள் நடந்தன.
மேலும், மூலவர் அம்மனுக்கு, புதிய வளையல்கள் அணிவித்து சிறப்பு தீபாராதனை நடந்தது. இதில், திரளான பெண்கள் கோவில் வளாகத்தில் பொங்கல் வைத்து வழிப்பட்டனர். மாலை 5:00 மணிக்கு, மூலவர் அம்மனுக்கு சந்தனக்காப்பும், வண்ணமலர் அலங்காரம் மற்றும் தீபாராதனையும் நடந்தன.