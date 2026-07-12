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﻿ அமோனியா வாயு கசிந்த விவகாரம் தொழிற்சாலை மின் இணைப்பு 'கட்'

﻿ அமோனியா வாயு கசிந்த விவகாரம் தொழிற்சாலை மின் இணைப்பு 'கட்'

ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:24 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:24 AM

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ஊத்துக்கோட்டை: அமோனியா வாயு கசிந்த விவகாரத்தில், 18 பேரை பலி வாங்கிய இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையின் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டது.

ஊத்துக்கோட்டை, கன்னிகைப்பேர் கிராமத்தில் இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில், கடந்த 21ம் தேதி அமோனியா வாயு கசிந்தது.

இதில், தொழிற்சாலையில் பணியாற்றிய ஒடிஷா, அசாம், ஜார்க்கண்ட் ஆகிய மாநிலங்களைச் சேர்ந்த 83 பேர் பாதிக்கப்பட்டனர். இவர்கள் சிகிச்சைக்காக, அரசு மற்றும் தனியார் மருத்துவமனைகளில் சேர்க்கப்பட்டனர்.

இதில், 18 பெண்கள் உயிரிழந்த நிலையில், 11 பேர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர். மற்றவர்கள் சிகிச்சை முடிந்து வீடு திரும்பினர்.

தொழிற்சாலை உரிமையாளர்கள் ஜோசப்மோகன், ஜோசப் ஜெகன், மேனேஜர் டேனியல், சுரேஷ் ஆகியோர் கைது செய்யப்பட்டு, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர். தொழிற்சாலையில் இருந்த 3 டன் அமோனியா வாயு அகற்றப்பட்டு 'சீல்' வைக்கப்பட்டது.

நேற்று காலை கன்னிகைப்பேர் மின்வாரிய அதிகாரிகள், இறால் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலைக்கு வழங்கி வந்த மின் இணைப்பை துண்டித்தனர். மேலும், தொழிற்சாலை வளாகத்தில் இருந்த மரங்களும் வெட்டப்பட்டன.

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