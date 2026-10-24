பொன்னேரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை: கணக்கில் வராத ரூ.10,200 பறிமுதல்
பொன்னேரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினர் சோதனை: கணக்கில் வராத ரூ.10,200 பறிமுதல்
ADDED : அக் 23, 2026 09:57 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரி நகராட்சியில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறையினரின் திடீர் சோதனையில், மொபைல் போன் வாயிலாக பணம் பரிவர்த்தனை செய்யும் ‘ஜிபே’ மூலம் அலுவலர் ஒருவரின் வங்கிக்கணக்கில், 1.43 லட்சம் ரூபாய் வரவு வைக்கப்பட்டிருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுடன், கணக்கில் வராத, 10,200 ரூபாய் கைப்பற்றப்பட்டது.
பொன்னேரி நகராட்சியில், 27 வார்டுகளில், 8,000க்கும் அதிகமான குடியிருப்புகள், 1,600க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன.
இவற்றுக்கு, சொத்து வரி, குடிநீர் கட்டணம், தொழில் வரி உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான வரியினங்கள் வசூல் செய்யப்படுகின்றன.
இந்த வரி வருவாய் வசூல் செய்வதில் முறைகேடுகள் நடப்பதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, நேற்று, திருவள்ளூர் டி.எஸ்.பி., ஜெயக்குமார் தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் பொன்னேரி நகராட்சி அலுவலகத்தில் திடீர் சோதனை மேற்கொண்டனர்.
அலுவலர்களின் அறைகள், வரி வசூல் கவுன்டர் உள்ளிட்ட இடங்களில் சோதனை செய்தனர். பொதுமக்கள் செலுத்திய வரி தொகைக்கும், அங்குள்ள பணமும், அதற்கான ஆவணங்களும் சரியாக உள்ளனவா என சோதனை செய்யப்பட்டது. இரவு வரை சோதனை தொடர்ந்தது.
சோதனை முடிவில், அலுவலர் ஒருவரின் வங்கிக்கணக்கில், மொபைல் போன் வாயிலாக பணம் பரிவர்த்தனை செய்யும் ‘ஜிபே’ மூலம், 1.43 லட்சம் ரூபாய் பெற்றது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது. அதேபோல், கணக்கில் வராத, 10,200 ரூபாயும் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளது.