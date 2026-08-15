/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ மனநல ஆலோசகர் பணி விண்ணப்பங்கள் வரவேற்பு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:12 PM
அ நிறம் | அளவு
திருவள்ளூர், ஆக. 15–
புழல் மத்திய சிறையில், மனநல ஆலோசகர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா அழைப்பு அறிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
புழல் மத்திய சிறையில் காலியாக உள்ள மனநல ஆலோசகர் பணிக்கு, சைக்காலஜி, சோசியாலஜியில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பணியிடத்திற்கு, மாதம் 25,000 ரூபாய் மதிப்பூதியமாக வழங்கப்படும்.
விண்ணப்பத்தை, வரும் 31ம் தேதிக்குள், சிறை கண்காணிப்பாளர், மத்திய சிறை, சென்னை – 66 என்ற முகவரிக்கு அனுப்பி வைக்க வேண்டும். கூடுதல் விவரம் பெற, 044 – 2659 0615 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.