UPDATED : நவ 21, 2026 06:01 PM
ADDED : நவ 21, 2026 05:56 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தேவையான ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல் வழங்குவதற்காக, ‘ஆதரவு நபர்கள்’ நியமனம் செய்யப்பட உள்ளதாக, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:
‘போக்சோ’ சட்டத்தின் கீழ், பாலியல் குற்றங்களால் பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு, விசாரணை மற்றும் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் போது, தேவையான ஆதரவு மற்றும் வழிகாட்டுதல்களை வழங்குவதற்காக ‘ஆதரவு நபர்கள்’ 20 பேர் நியமிக்கப்பட உள்ளனர்.
குழந்தைகள் உரிமைகள் அல்லது குழந்தைகள் பாதுகாப்பிற்காக பணியாற்றும் நபர்கள், அமைப்புகள், சமூக பணி, சமூகவியல், சட்டம், உளவியல், குழந்தை வளர்ச்சி, சுகாதாரம் கல்வி, துறைகளில் முதுகலை பட்டம் பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், குழந்தை பாதுகாப்பு, வளர்ச்சி துறையில் மூன்று ஆண்டுகள் அனுபவமுள்ள பட்டதாரிகளும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஒரு வழக்கிற்கு மதிப்பூதியம் 10,000 ரூபாய் வழங்கப்படும்.
விருப்பமுள்ளோர், வரும் 30ம் தேதிக்குள், திருவள்ளூர் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் இயங்கி வரும் மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தை, https://tiruvallur.nic.in/ என்ற இணையதளத்தின் வாயிலாக பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.