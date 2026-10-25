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திருத்தணி முருகன் கோவிலில் இணை ஆணையர் நியமனம்

திருத்தணி முருகன் கோவிலில் இணை ஆணையர் நியமனம்

UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM

ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM

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UPDATED : அக் 24, 2026 04:17 PM ADDED : அக் 24, 2026 04:14 PM

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திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலின் புதிய இணை ஆணையராக நித்யா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

திருத்தணி முருகன் கோவிலின் இணை ஆணையராக ரமணி என்பவர் மூன்று ஆண்டுகளாக பணியாற்றி வருகிறார். இவர் ஹிந்து அறநிலையத் துறை சென்னை மண்டல இணை ஆணையராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டார்.

இதையடுத்து திருத்தணி முருகன் கோவில் புதிய இணை ஆணையராக நித்யா நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இவர் சென்னை திருவல்லிக்கேணி பார்த்தசாரதி சுவாமி கோவிலின் துணை ஆணையராக பணியாற்றி வந்தவர், பதவி உயர்வு பெற்று திருத்தணி முருகன் கோவில் இணை ஆணையராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

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