சாலையை புதுப்பிக்க கோரி ஆரணி கிராம மக்கள் மறியல்

ADDED : நவ 10, 2026 07:12 PM
ஆரணி: போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்று, மோசமான நிலையில் உள்ள சாலையை புதுப்பிக்க வலியுறுத்தி, ஆரணி பகுதி மக்கள், இன்று (நவ.,10) சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
ஆரணி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட ஜி.என்.செட்டி தெரு, சுப்பிரமணிய நகர் வழியாக, கண்லுார் கிராமம் வரை செல்லும் சாலை, ஆரணி பேரூராட்சிக்கு உட்பட்ட 2 கி.மீ., தொலைவு, படுமோசமான நிலையில் உள்ளது.
போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் உள்ள இந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும் என, பல ஆண்டுகளாக அப்பகுதி மக்கள் புகார் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
ஆனால், இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படாததால், அப்பகுதி மக்கள் இன்று, சுப்பிரமணிய நகரில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.
தகவல் அறிந்து சென்ற பேரூராட்சி செயல் அலுவலர் யமுனா, மக்களின் குறைகளை கேட்டறிந்தார்.
அடுத்த சில தினங்களில், சாலையில் தற்காலிக சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். அதை தொடர்ந்து மூன்று மாதங்களில், நிதி ஒதுக்கி, டெண்டர் விட்டு, சாலை முழுமையாக புதுப்பிக்கப்படும் என, அப்போது மக்களிடம் அவர் உறுதி அளித்தார்.
இதையடுத்து, மறியலை கைவிட்ட அப்பகுதி மக்கள், அங்கிருந்து அமைதியாக கலைந்து சென்றனர்.