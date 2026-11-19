மழைநீர் சேகரிப்பை வலியுறுத்தி கலைக்குழுவினர் விழிப்புணர்வு
மழைநீர் சேகரிப்பை வலியுறுத்தி கலைக்குழுவினர் விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 18, 2026 06:32 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகராட்சியில், மழைநீர் சேகரிப்பு, திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து, மாவட்ட கலைக்குழுவினர் நேற்று கலை நிகழ்ச்சி நடத்தி, மக்கள் இடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
திருத்தணி நகராட்சியில், குடியிருப்புகள் உட்பட அனைத்து கட்டடங்களிலும், மழைநீர் சேகரிப்பு தொட்டி ஏற்படுத்த வேண்டும் என, வீடுகள்தோறும் துண்டு பிரசுரம் வழங்கி, நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி வருகிறது.
இது தவிர, வீடுகளில் இருந்து வெளியேறும் மட்கும், மட்கா குப்பைகள், மருத்துவ கழிவுகள் மற்றும் மின் கழிவுகள் என, தனித்தனியாக தரம் பிரித்து, துாய்மை பணியாளர்களிடம் வழங்க வேண்டும் எனவும், நகராட்சி நிர்வாகம் அறிவுறுத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், கலெக்டர் கவிதா உத்தரவின்படி, திருத்தணி நகராட்சி கமிஷனர் கன்னியப்பன் தலைமையில், நகரின் பல இடங்களில், மழைநீர் சேகரிப்பு திட்டம் மற்றும் திடக்கழிவு மேலாண்மை குறித்து, மாவட்ட கலைக்குழுவினர் நேற்று கலை நிகழ்ச்சி நடத்தி விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
இதில், நாட்டுப்புற பாடல் மற்றும் நடனத்துடன், மழைநீர் சேகரிப்பு, குப்பை கழிவுகளை தரம் பிரித்து வழங்குவது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.