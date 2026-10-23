மழை நீர் தேங்கிய வயல்களை பாதுகாக்க வேளாண் உதவி இயக்குநர் ஆலோசனை
மழை நீர் தேங்கிய வயல்களை பாதுகாக்க வேளாண் உதவி இயக்குநர் ஆலோசனை
UPDATED : அக் 22, 2026 04:58 PM
ADDED : அக் 22, 2026 04:54 PM
திருவள்ளூர்: மழை நீர் தேங்கிய வயல்களை பாதுகாப்பது குறித்து, விவசாயிகளுக்கு திருவள்ளூர் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் தெய்வேந்திரன் ஆலோசனைகளை வழங்கியுள்ளார்.
திருவள்ளூர் வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குநர் தெய்வேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக பெய்த கன மழையால், திருவள்ளூர் வட்டாரத்தில் பெரும்பாலான இடங்களில், நெற்பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன. வயல்களில் தேங்கும் அதிகப்படியான மழைநீரை, உடனுக்குடன் வெளியேற்ற வேண்டும்.
மழையால் மண்ணிலிருந்து அடித்து செல்லப்படும், நைட்ரஜன் மற்றும் பொட்டாசியம் சத்துக்களை ஈடுசெய்ய, 25 சதவீதம் கூடுதலாக யூரியா மற்றும் பொட்டாஷ் உரங்களை இட வேண்டும்.
பயிர்களில் நுண்ணூட்டச் சத்து குறைபாடு அறிகுறிகள் காணப்பட்டால், யூரியா மற்றும் நுண்ணுாட்ட உரங்களை தெளிக்கவும்.
அசோஸ் பைரில்லம், பாஸ்போ பாக்டீரியா போன்ற திரவ உயிர் உரங்களை, எருவுடன் கலந்து நேரடியாக வயலில் இட வேண்டும்.
நெல் வயல்களில் உள்ள மழைநீரை வடித்த பின், மேலுரமாக, ஏக்கருக்கு யூரியா 22 கிலோ, ஜிப்சம் 18 கிலோ, வேப்பம் புண்ணாக்கு 4 கிலோ ஆகியவற்றை இடுவதன் மூலம், பயிர்களில் ஏற்படும் ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டை சரி செய்யலாம்.
பருவ மழையால் பாதிப்பு அடையும் இளம் பயிர் மற்றும் துார் கட்டும் பயிர்களை பாதுகாப்பதற்கு, ஏக்கருக்கு 1 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் மற்றும் 2 கிலோ யூரியாவை, 200 லிட்டர் நீரில் ஒரு இரவு வைத்து, மறுநாள் கிடைக்கும் தெளிந்த நீரை மழை நின்றவுடன் தெளிக்க வேண்டும்.
மேலும், பருவ மழையால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் தொடர்பாக, அருகில் உள்ள வேளாண் அலுவலகத்தை விவசாயிகள் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.