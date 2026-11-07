காற்று, ஒலி மாசற்ற தீபாவளி கொண்டாட ஆட்டோ பிரசாரம்

UPDATED : நவ 06, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 06, 2026 04:46 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: காற்று, ஒலி மாசற்ற தீபாவளியை கொண்டாட வலியுறுத்தி, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் சார்பில், ஆட்டோ பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்தில், மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் அலுவலகம் இயங்கி வருகிறது. அதன் சார்பில், காற்று, ஒலி மாசு மற்றும் விபத்தில்லா தீபாவளி கொண்டாடுவது குறித்து ஆட்டோ பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.
ஒலி பெருக்கி மற்றும் துண்டு பிரசுரம் மூலம், கும்மிடிப்பூண்டி மற்றும் பொன்னேரி வட்டத்திற்கு உட்பட்ட இடங்களில் ஆட்டோ பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
காலை 6:00 மணி – 7:00 மணி மற்றும் இரவு 7:00 மணி – 8:00 மணி வரை மட்டுமே பட்டாசுகள் வெடிக்க வேண்டும். அதிக ஒலி எழுப்பும் பட்டாசுகளை தவிர்க்க வேண்டும். மருத்துவமனை, வழிபாட்டு தலங்கள் அருகே பட்டாசுகள் வெடிக்க வேண்டாம்.
குழந்தைகளை தனியாக பட்டாசு வெடிக்க அனுமதிக்காதீர். கவனமாக பட்டாசு வெடிக்க வேண்டும் என, ஆட்டோ மூலம் பிரசாரம் மேற்கொள்ளப்பட்டது.