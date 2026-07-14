தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/﻿ தவறான சிகிச்சையால் சிறுமி உயிரிழப்பு 8 மாதங்களுக்கு பின் பிரேத பரிசோதனை

﻿ தவறான சிகிச்சையால் சிறுமி உயிரிழப்பு 8 மாதங்களுக்கு பின் பிரேத பரிசோதனை

﻿ தவறான சிகிச்சையால் சிறுமி உயிரிழப்பு 8 மாதங்களுக்கு பின் பிரேத பரிசோதனை

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:15 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 13, 2026 11:15 PM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

திருவள்ளூர்: அம்பத்துாரில், எட்டு மாதங்களுக்கு முன், தவறான சிகிச்சையால் உயிரிழந்த சிறுமியின் சடலத்தை தோண்டி எடுத்து, நேற்று பிரேத பரிசோதனை செய்யப்பட்டது.

திருவள்ளூர் மாவட்டம், அம்பத்துார் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் ஷினு அலெக்ஸாண்டர் - ஜிஷா தம்பதியின் 5 வயது பெண் குழந்தை நெஷ்லின் ரியாவுக்கு காய்ச்சல் ஏற்பட்டது.

அம்பத்துாரில் உள்ள தேஜா தனியார் மருத்துவமனையில், கடந்தாண்டு டிச., 3ல் அனுமதிக்கப்பட்ட சிறுமி, அடுத்த நாள் பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். திருவள்ளூரில் பிரேத பரிசோதனை செய்து, பிஞ்சிவாக்கம் கண்டிகை பகுதி கல்லறை தோட்டத்தில், சிறுமி உடல் அடக்கம் செய்யப்பட்டது.

இதற்கிடையே, அம்பத்துார் போலீசார் மற்றும் தமிழக மருத்துவ கவுன்சில் விசாரித்து வந்தது. இதில், மருத்துவர்களின் தவறான சிகிச்சையால் சிறுமி உயிரிழந்தது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து சிறுமியின் சடலத்தை மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை செய்ய, தமிழக மருத்துவ கவுன்சில் உத்தரவிட்டது.

இந்நிலையில், திருவள்ளூர் கோட்டாட்சியர் ரவிசந்திரன், தாசில்தார் சரண்யா, வருவாய் ஆய்வாளர் பிராங்களின் உள்ளிட்ட அலுவலர்கள், போலீசார், பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் முன்னிலையில், கல்லறை தோட்டத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டிருந்த சிறுமியின் உடலை தோண்டி, நேற்று பரிசோதனை செய்யப்பட்டது. திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனையின் மருத்துவ குழுவினர், இப்பரிசோதனை செய்தனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us