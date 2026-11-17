அரசு மருத்துவமனை நுழைவாயிலில் ஆட்டோக்களை நிறுத்தி அடாவடி
அரசு மருத்துவமனை நுழைவாயிலில் ஆட்டோக்களை நிறுத்தி அடாவடி
UPDATED : நவ 16, 2026 05:36 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:32 PM
திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் அரசு மருத்துவமனை நுழைவாயிலில், மாவட்ட எஸ்.பி., எச்சரிக்கையையும் மீறி ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுவதால், நோயாளிகள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
திருவள்ளூர் ஜே.என்., சாலையில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில், தினமும் 5,000த்துக்கும் மேற்பட்டோர், புறநோயாளிகளாக சிகிச்சைக்கு வந்து செல்கின்றனர். மேலும், உள்நோயாளிகளாக, 500க்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.
திருமழிசை – ஊத்துக்கோட்டை நெடுஞ்சாலையோரம் அமைந்துள்ள இந்த மருத்துவமனை வழியே, தினமும் ஒரு லட்சத்திற்கும் அதிகமான வாகனங்கள் சென்று வருகின்றன.
போக்குவரத்து நிறைந்த இந்த சாலையில், அரசு மருத்துவமனைக்கு நுழைவாயிலிலேயே ஆட்டோக்களை ஆக்கிரமித்து நிறுத்துகின்றனர்.
இதனால், ஜே.என்., சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது. அதையடுத்து, மாவட்ட எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் உத்தரவின்படி, ‘ஆட்டோக்கள் நிறுத்தக் கூடாது’ என, காவல் துறை சார்பில் மருத்துவமனை நுழைவாயிலில் எச்சரிக்கை அறிவிப்பு பலகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
அதையும் மீறி ஆட்டோக்கள் நிறுத்தப்படுவதால், அரசு மருத்துவனை முன், தினமும் நெரிசல் ஏற்பட்டு வருகிறது.
எனவே, தினமும் போலீசாரை பணியில் நியமித்து, அரசு மருத்துவமனை நுழைவாயில் முன் ஆட்டோக்களை அடாவடியாக நிறுத்துவோர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, வாகன ஓட்டிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.