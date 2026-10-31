'பிளீச்சிங்' பவுடர் வாங்கியதில் முறைகேடு: ஆவடி மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் கொந்தளிப்பு
'பிளீச்சிங்' பவுடர் வாங்கியதில் முறைகேடு: ஆவடி மாநகராட்சி கவுன்சிலர்கள் கொந்தளிப்பு
UPDATED : அக் 27, 2026 09:45 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:11 PM
ஆவடி: ஆவடி மாநகராட்சி கூட்டம், மேயர் ஜி.உதயகுமார் தலைமையில் இன்று (அக்.,27) காலை நடந்தது. இக்கூட்டத்தில், கமிஷனர் அம்பிகா ஜெயின், கவுன்சிலர்கள் மற்றும் பல் துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர். இதில், குப்பை, சாலை வசதி, வடிகால் உள்ளிட்ட 135 தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
தீர்மானங்கள் குறித்து நடந்த விவாதங்களில் கவுன்சிலர்கள் பேசியதாவது:
கார்த்திக் காமேஷ், ம.தி.மு.க., 48வது வார்டு:
என் வார்டில் கொசு மருந்துகள் முறையாக அடிப்பதில்லை. பிளீச்சிங் பவுடர், கிருமி நாசினி வாங்க 14.40 லட்சம் ரூபாய் டெண்டர் விடப்பட்டு, 5.36 லட்சத்திற்கு டெண்டர் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. ஐந்து லட்சம் ரூபாயில் எப்படி 2,000 கிலோ பிளீச்சிங் பவுடர் மற்றும் கிருமி நாசினி வாங்க முடியும்; அப்படி வாங்குவது தரமுள்ளதாக இருக்குமா?
மூன்றாவது மண்டல குழு தலைவர் ராஜேந்திரன், தி.மு.க., :
டெங்கு தடுப்பு பணிக்காக, நவம்பர் மாதம் முதல் ஜனவரி மாதம் வரை மூன்று மாதத்திற்கு கூடுதலாக 100 ஒப்பந்த பணியாளர்களை பணியமர்த்த, பொருள் எண்: 105, பொருள் எண்: 110 என இரண்டு இடங்களில் தீர்மானம் அச்சிடப்பட்டுள்ளது.
இத்தனை அதிகாரிகள் இருந்தும் இந்த தவறு நடந்துள்ளது. அப்படி என்றால் இரண்டு முறை பில் போடுவீர்களா; பிளீச்சிங் பவுடர் வாங்க 55 சதவீதம் குறைவாக எப்படி அனுமதி வழங்கப்பட்டது.
எது எடுத்தாலும் ஊழல் தான். ஆவடி முழுக்க தெரு விளக்கு பிரச்னை உள்ளது. எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை.
இது குறித்து 'தினமலர்' நாளிதழில் செய்தி வந்துள்ளது. 'ரூ.22 கோடியில் ஒப்பந்தம் விட்டும் தெருவிளக்குகள் ஒளிராததால் அச்சம். இருளில் தவிக்கும் ஆவடி மாநகராட்சி' என செய்தி வந்துள்ளதாக கூறி, செய்தியின் நகலை கூட்டத்தில் சுட்டிக்காட்டி பேசினார். மேலும், மாநகர நல அலுவலர் சரஸ்வதி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, கமிஷனர் அம்பிகா ஜெயினிடம் ராஜேந்திரன் கோரிக்கை விடுத்தார்.
தொடர்ந்து, பொருள் இரண்டு முறை அச்சிடப்பட்டதற்கு மாநகர் நல அலுவலர் சரஸ்வதி, ராஜேந்திரனிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்.
இதைத்தொடர்ந்து, கமிஷனர் அம்பிகா ஜெயின் பேசுகையில், ''ஒரே பொருள் இரண்டு முறை தவறுதலாக அச்சிடப்பட்டது குறித்து ஆய்வு செய்து, நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். டீசல் பயன்பாடு கண்காணிக்க வாகனங்களுக்கு புதிதாக பெட்ரோல் கார்டு வழங்கப்பட உள்ளது. 'பிளீச்சிங்' பவுடர் தரம் முறையாக ஆய்வு செய்து, வார்டுகளுக்கு விரைந்து வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,'' என்றார்.
அமுதா, தி.மு.க., 28வது வார்டு:
மழைக்காலம் தொடங்கி உள்ளது. அதை எதிர்கொள்ள முறையான கால்வாய், சாலை வசதி இல்லை. குடிநீர், பாதாள சாக்கடை பணியால் சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன. நிலுவையில் உள்ள பணிகளையாவது விரைந்து முடிக்க, நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
ஜோதிலட்சுமி, தி.மு.க., 22வது வார்டு:
என் வார்டில் டெங்கு பிரச்னை உள்ளது. நிறைய அதிகாரிகள் இருப்பதால் எந்த அதிகாரிகளை தொடர்பு கொள்வது என தெரியவில்லை.
மதுரை ஆறுமுகம், அ.தி.மு.க., 25வது வார்டு:
அண்ணனுார் 60 அடி சாலையில், அதிக அளவில் கழிவுநீர் அகற்றும் லாரிகள் செல்வதால் குண்டும் குழியுமாக உள்ளது. மேயர், துணை மேயர், கமிஷனர் நேரில் வந்து அந்த அவலத்தை ஆய்வு வேண்டும்.
பிரபல தனியார் கல்வி நிறுவனத்தின் 15 கழிவுநீர் அகற்றும் வாகனங்கள், இவ்வழியாக தான் சென்று கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் கழிவு நீர் கொட்டுகிறது. அவர்களுக்கு யார் அனுமதி அளித்தார்கள் என தெரியவில்லை. கழிவுநீர் லாரிகளால் சேதமடைந்த சாலையை சீரமைக்க வேண்டும்.
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'டெங்கு'விற்கு குழந்தை இறந்த விவகாரம்
தனியார் மருத்துவமனைக்கு எச்சரிக்கை
ஜான், மா.கம்யூ., 10வது வார்டு:
பத்திரிகையாளர்கள் மாநகராட்சி கூட்டத்திற்கு வருவதற்கு அனுமதி இல்லாமல் அவதிப்படுகின்றனர். அவர்களை அழைத்து பேசி, வார்டுகளில் உள்ள குறையை கேட்டறிந்து தீர்க்க வேண்டும். என் வார்டில் 'டெங்கு' காய்ச்சலால் கைக்குழந்தை இறந்துள்ளது. ஆனால், முறையான நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை.
இதற்கு நல அலுவலர் சரஸ்வதி அளித்த பதில்:
திருமுல்லைவாயிலில் டெங்குவால் இறந்த குழந்தை சரணுக்கு, தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. 'ராபிட் டெஸ்ட் கிட்' பயன்படுத்தி டெங்கு பரிசோதனை செய்துள்ளனர். இதை மருத்துவமனை நிர்வாகம் மறைத்துள்ளது. அந்த 'கிட்' மாநிலம் முழுதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
'எலிசா கிட்' பயன்படுத்தி பரிசோதனை செய்தால் தான், கணக்கில் எடுத்து கொள்ள முடியும். அந்த மருத்துவமனைக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. அங்கிருந்த 200 'ராபிட் டெஸ்ட் கிட்' பயன்படுத்த தடை விதித்துள்ளோம். மேலும், அதை வினியோகம் செய்தவரையும் எச்சரித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
அவரின் பதிலுக்கு கவுன்சிலர் ஜான் எதிர்ப்பு தெரிவித்தார்.
முழங்கிய விசில் சத்தம்
முற்பகல் 11:36 மணி அளவில் கவுன்சிலர் கார்த்திக் காமேஷ் பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது, திடீரென இரண்டு முறை சில வினாடிகள் மின்வெட்டு ஏற்பட்டது. அப்போது, கவுன்சிலர்கள் சிலர் 'ஆளும் ஆட்சியின் அலங்கோலம்' என குரல் கொடுத்தனர். பெண் கவுன்சிலர் ஒருவர் மூன்று முறை விசில் அடித்தும், மற்ற கவுன்சிலர்கள் மேஜையை தட்டியும் வரவேற்றனர்.