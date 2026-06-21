'எஸ்கலேட்டர்' அமைக்கும் பணியில் இழுபறி ஆவடி ரயில் பயணியர் இரு ஆண்டாக அவதி
'எஸ்கலேட்டர்' அமைக்கும் பணியில் இழுபறி ஆவடி ரயில் பயணியர் இரு ஆண்டாக அவதி
ADDED : ஜூலை 21, 2026 09:46 PM
ஆவடி: ஆவடி ரயில் நிலையத்தின் இரண்டாவது நடைமேடையில், 'எஸ்கலேட்டர்' எனும் நகரும் படிக்கட்டுகள் அமைக்கும் பணி இரண்டு ஆண்டுகளாகஇழுபறியாகநடந்து வருவதால், பயணியர் அவதிப்பட்டுவருகின்றனர்.
ஆவடி ரயில் நிலையத்தில் நான்கு நடைமேடைகள், ஆறு இருப்பு பாதைகள் உள்ளன. தினமும், 285 மின்சார ரயில் மற்றும் ஐந்து விரைவு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன.
ஆவடியில், எச்.வி.எப்., - ஓ.சி.எப்., இந்திய விமானப்படை, ராணுவப்படை உள்ளிட்ட மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் அமைந்துள்ளன. இதில், பல்வேறு வடமாநிலங்களைச் சேர்ந்தவர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர்.
தவிர, சென்னை, திருவள்ளூர், அரக்கோணம், திருத்தணி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், வேலைக்கு செல்வோர் என, தினமும் ஐந்து லட்சத்திற்கும்
மேற்பட்டோர், ஆவடி ரயில் நிலையத்தை பயன்படுத்தி வருகின்றனர். ஆவடி ரயில் நிலையத்தில், இரண்டாவது நடைமேடையில் எஸ்கலேட்டர் அமைக்கும் பணி, இரண்டு ஆண்டுகளாக இழுபறியுடன் நடந்து வருகிறது.
பணிகள் முடிந்து எப்போது பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது.
எனவே, மக்கள் நலனை கருத்தில் வைத்து, எஸ்கலேட்டரை விரைவில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர, ரயில்வே நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, ரயில் பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.