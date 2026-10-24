மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு சேவை புரிந்தோருக்கு விருது

UPDATED : அக் 16, 2026 08:33 PM
ADDED : அக் 16, 2026 08:28 PM
திருவள்ளூர்: மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக பணிபுரிந்தோர், மாநில விருதுகள் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தெரிவித்துள்ளார்.
திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக பணிபுரிந்தவர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு, 10 விருதுகள், உலக மாற்றுத்திறனாளிகள் தினமான டிச., 3ம் தேதி, முதல்வரால் வழங்கப்பட உள்ளது. விருதுடன், 10 கிராம் தங்க பதக்கம் மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
இந்த விருதுகளுக்கு, tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில், வரும் 22ம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், விண்ணப்பத்தின் இரண்டு நகல்களை, அன்று மாலைக்குள், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.