/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/அய்யனேரி சிவன்கோவில் குளம் சீரமைப்பு
UPDATED : அக் 31, 2026 04:56 PM
ADDED : அக் 31, 2026 04:54 PM
அ நிறம் | அளவு
ஆர்.கே.பேட்டை: பழமையான சிவன் கோவில் குளம், 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தின் கீழ் சீரமைக்கப்பட்டு வருவதால் பக்தர்களும், கிராம மக்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
ஆர்.கே.பேட்டை ஒன்றியம், அய்யனேரி கிராமத்தில் ஏரிக்கரை அருகில் பழமையான சிவன் கோவில் அமைந்துள்ளது. இக்கோவிலை ஒட்டி கோவில் குளமும் உள்ளது. இந்தக் குளம், பராமரிப்பு இல்லாததால் சீரழிந்து கிடந்தது.
இந்நிலையில், 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தின் வாயிலாக இந்த கோவில் குளத்தை சீரமைக்கும் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. குளத்தில் வளர்ந்திருந்த செடிகள் மற்றும் தேவையற்ற முள் மரங்கள் வெட்டி அகற்றப்பட்டு வருகின்றன. துார்வாரும் பணியும் நடக்கிறது. இதனால் கிராம மக்களும், பக்தர்களும் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.