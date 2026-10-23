பரிகார பூஜை செய்வதாக ரூ.28.10 லட்சம் மோசடி செய்த ‘பலே’ ஆசாமி சிக்கினார்
பரிகார பூஜை செய்வதாக ரூ.28.10 லட்சம் மோசடி செய்த ‘பலே’ ஆசாமி சிக்கினார்
ADDED : அக் 22, 2026 08:41 PM
ஊத்துக்கோட்டை: பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி, பெண்ணிடம் 28.10 லட்சம் ரூபாய் மோசடி செய்த, பிரகாஷ், 40, என்ற ‘பலே’ ஆசாமியை, போலீசார் இன்று (அக்.,22) கைது செய்தனர்.
ஊத்துக்கோட்டை பேரூராட்சி, கலைஞர் தெருவில் வசித்து வருபவர் பிரகாஷ், 40. கோவில்களில் பூஜை, பரிகார பூஜை, திருவிழா காலங்களில் உற்சவர் சிலைகளை வடிவமைப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை செய்து வருகிறார்.
இவர், ஊத்துக்கோட்டையைச் சேர்ந்த பெண் ஒருவரிடம், பரிகார பூஜை செய்வதாக கூறி, கடந்த 2021ம் ஆண்டு முதல், 2024ம் ஆண்டு வரை, கொஞ்சம் கொஞ்சமாக, 28.10 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார்.
வீட்டில் இருந்த பணம் தவிர, வெளியிடங்களில் அந்த பெண் கடன் வாங்கி, பிரகாஷிடம் கொடுத்துள்ளார்.
கடன் கொடுத்தவர்கள் பணத்தை திருப்பி கேட்டபோது, அவர் பிரகாஷிடம் சென்று பணத்தை கேட்டுள்ளார். பணத்தை கொடுக்க மறுத்த பிரகாஷ், ‘இனி பணம் கேட்டு வந்தால் கொலை செய்து விடுவேன்’ என மிரட்டியுள்ளார்.
பலமுறை சென்று பணம் கேட்டும் கிடைக்காததால், பணத்தை பறிகொடுத்த அந்த பெண், இதுகுறித்து திருவள்ளூர் எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் புகார் கொடுத்தார்.
எஸ்.பி., சாய் பிரணீத் உத்தரவின்படி, ஊத்துக்கோட்டை போலீசார் வழக்குப் பதிந்து, பிரகாஷை கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, இன்று புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.
பிரகாஷ் மீது, ஊத்துக்கோட்டை காவல் நிலையத்தில் இரண்டு வழக்குகள், வெங்கல் காவல் நிலையத்தில் ஒரு வழக்கும் நிலுவையில் உள்ளன.