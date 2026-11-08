வடிகால்வாய் வசதி இல்லாததால் கழிவுநீரில் மிதக்கும் பேரத்துார்
வடிகால்வாய் வசதி இல்லாததால் கழிவுநீரில் மிதக்கும் பேரத்துார்
UPDATED : நவ 08, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 07, 2026 07:26 PM
திருவள்ளூர்: முறையான வடிகால்வாய் வசதி இல்லாததால், பேரத்துார் ஊராட்சி பகுதிகளில் கழிவுநீர் தேங்கி, சுகாதார சீர்கேடு ஏற்பட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் ஒன்றியம், பூந்தமல்லி தொகுதிக்கு உட்பட்டது பேரத்துார் ஊராட்சி. அங்கு, பேரத்துார் கிராமம், பேரத்துார் காலனி, நத்தகோயில் திப்பை மற்றும் மாந்திப்பை உள்ளிட்ட குக்கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த ஊராட்சியில், 1,500க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர்.
அவற்றில், பேரத்துார் காலனியில், 200க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில், 600க்கும் மேற்பட்டோர் வசித்து வருகின்றனர். அந்த பகுதியில், முறையான வடிகால்வாய் வசதி இல்லை. இதன் காரணமாக, சாலையோரங்களிலும், ரேஷன் கடை மற்றும் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே கழிவுநீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது.
மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள குடிநீர் குழாய்கள் அருகிலும், கழிவுநீர் தேங்கியுள்ளதால், கிராம மக்கள் குடிநீர் பிடிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர். இந்த கழிவுநீரில் இருந்து கொசுக்கள் உற்பத்தியாகி, கிராம மக்களுக்கு டெங்கு, மலேரியா போன்ற நோய்களை பரப்பி வருகிறது.
எனவே, திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா, பேரத்துார் கிராமத்தில் ஆய்வு செய்து, கழிவுநீர் தேங்குவத தடுக்க வடிகால்வாய் வசதி ஏற்படுத்தி தருமாறு, கிராம மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளனர்.