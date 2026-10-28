அரசு நிலத்தில் ஆக்கிரமிக்க கூடாது அறிவிப்பு நோட்டீஸ் வைத்த அதிகாரிகள்: கருப்பு கொடியேந்தி மக்கள் போராட்டம்
அரசு நிலத்தில் ஆக்கிரமிக்க கூடாது அறிவிப்பு நோட்டீஸ் வைத்த அதிகாரிகள்: கருப்பு கொடியேந்தி மக்கள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 27, 2026 09:41 PM
ADDED : அக் 27, 2026 09:36 PM
கடம்பத்துார்: வயலுார் ஊராட்சி பகுதியில், ‘அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தை ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடாது’ என, வருவாய்த்துறையினர் அறிவிப்பு பதாகை வைத்ததை கண்டித்து, மும்முடிக்குப்பம் கிராம மக்கள் கருப்பு கொடியேந்தி போராட்டம் நடத்தியது சலசலப்பை ஏற்படுத்தியது.
கடம்பத்துார் ஒன்றியம், வயலுார் ஊராட்சிக்குட்பட்டது மும்முடிக்குப்பம். இங்கு, சர்வே எண்: 110/2ல் 11 ஏக்கர் பரப்பளவில், அரசுக்கு சொந்தமான நீர்நிலை புறம்போக்கு நிலம் உள்ளது.
இந்த நிலத்தில், கடந்த 2001ம் ஆண்டு, அ.தி.மு.க., ஆட்சியில், 50 பேருக்கு, தலா 2 சென்ட் வீதம் இலவச பட்டா வழங்கப்பட்டது.
பின், 2018ம் ஆண்டு, அ.தி.மு.க., ஆட்சியில் ஏழு பேருக்கும், கடந்த ஆறு மாதங்களுக்கு முன், தி.மு.க., ஆட்சியில் 47 பேருக்கும், இலவச வீட்டு மனை பட்டா வழங்கப்பட்டது.
இந்நிலையில், சில தினங்களுக்கு முன், இலவச வீட்டு மனை கேட்டு விண்ணப்பித்திருந்த 20 பேரின் மனுக்கள், நீர்நிலை புறம்போக்கு என தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. இதேபோல், 2018ல் கொடுத்த ஏழு பேரின் பட்டாவும் ரத்து செயயப்பட்டது.
நீர்நிலை புறம்போக்கு இடத்தில், அரசே பட்டா கொடுத்து, பின் அரசே ரத்து செய்தால், இதற்கு யார் காரணமென மக்கள் கேள்வி எழுப்பி வந்தனர்.
இந்நிலையில், நேற்று மாலை 5:00 மணியளவில், வருவாய்த்துறை சார்பில், ‘சர்வே எண்: 110/2ல் உள்ள 11 ஏக்கர் அரசு நிலம், ஏரி தாங்கல் வகைப்பாடுக்கு உட்பட்டது. காலியாக உள்ள இந்த நிலத்தை யாரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்வது சட்டப்படி குற்றம்’ என, அப்பகுதியில் அறிவிப்பு பதாகை வைக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மும்முடிக்குப்பம் பகுதி மக்கள், நேற்று கருப்பு கொடியேந்தி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள், ‘அரசே நீர்நிலை புறம்போக்கு நிலத்தில் இலவச பட்டா கொடுக்கிறது. பின், ரத்தும் செய்கிறது. இதற்கு யார் பொறுப்பு’ என, கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
அப்போது, தீக்குளிக்க முயன்ற சுந்தரம், 70, என்பவரை போராட்டத்தில் பங்கேற்ற மக்களே மீட்டு அழைத்து சென்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து, மப்பேடு வருவாய் ஆய்வாளர் யோகலிங்கம் கூறியதாவது:
சர்வே எண்: 110/2ல், 2001ல் 50 பேர் மற்றும் 2010க்கு முன் நிலம் வழங்கப்பட்ட 47 பேருக்கு, 2026ல் வழங்கப்பட்ட பட்டா என, மொத்தம் 97 பேர் தவிர, வேறு யாரும் ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடாது.
மீறினால் கடும் நடுவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும், கடந்த 2016ம் ஆண்டு, அரசு உத்தரவு எண்: 540ன்படி, 2018ம் ஆண்டு வழங்கிய ஏழு பட்டாகள் மட்டும் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.