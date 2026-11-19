ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தி முற்றுகை
ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தி முற்றுகை
ADDED : நவ 18, 2026 08:57 PM
கும்மிடிப்பூண்டி: கும்மிடிப்பூண்டி அருகே, தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தில் சேர்க்க வலியுறுத்தி, மாதர்பாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலகத்தை, கிராம மக்கள் இன்று (நவ.,18) முற்றுகையிட்டனர்.
கும்மிடிப்பூண்டி அடுத்த மாதர்பாக்கம் அருகே, சூரப்பூண்டி ஊராட்சிக்கு உட்பட்டது ராமசந்திராபுரம் கிராமம்.
சென்னை, திருவொற்றியூர் பகுதியில் இருந்து வெளியேற்றப்பட்ட 100 குடும்பத்தினர், மேற்கண்ட ராமசந்திராபுரம் கிராமத்தில் வீட்டு மனை பட்டா பெற்று, 2017ம் ஆண்டு முதல் வசித்து வருகின்றனர்.
போதிய வருவானம் இன்றி சிரமப்படும் அவர்களுக்கு, கிராம ஊராட்சியில் வசிக்கும் பிற மக்களுக்கு வழங்குவது போல், தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்தின் கீழ் வேலை வழங்க வேண்டும் என, நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், அப்பகுதியை சேர்ந்த, 50 பெண்கள், இன்று மாதர்பாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மனு கொடுத்தனர்.
உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக பி.டி.ஓ., அலுவலகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டதால், அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.