திருத்தணி அரசு பள்ளிகளில் மேலாண்மை குழு தேர்வு

ADDED : அக் 24, 2026 05:47 PM
திருத்தணி: திருத்தணி நகரம் மற்றும் ஒன்றியத்தில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவர், உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம் கே.ஜி. கண்டிகை அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில், பள்ளி மேலாண்மை குழு தேர்தல் பள்ளி பொறுப்பு தலைமை ஆசிரியர் முகுந்தையா தலைமையில் இன்று (அக்.,24) நடந்தது.
இதில் தேர்தல் நடத்தும் அலுவலராக வட்டார வளமைய பயிற்றுனர் ரவி செயல்பட்டு தேர்தலை நடத்தினார்.
பள்ளி மேலாண்மை குழு தலைவியாக பாக்கியலட்சுமி, துணை தலைவராக ரமேஷ் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
இதேபோல் திருத்தணி அரசு மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பள்ளி மேலாண்மை குழு தேர்தல் தலைமை ஆசிரியை மாலதி தலைமையில் நடந்தது.
இதில் பள்ளி மேலாண்மைக்குழு தலைவராக பத்மா, துணை தலைவராக சீதா உட்பட, 24 பேர் உறுப்பினர்களாக புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.