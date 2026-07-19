செருக்கனுாரில் மின்மாற்றி பழுது சீரமைப்பதில் வாரியம் அலட்சியம்
செருக்கனுாரில் மின்மாற்றி பழுது சீரமைப்பதில் வாரியம் அலட்சியம்
ADDED : ஜூலை 18, 2026 08:25 PM
திருத்தணி: செருக்கனுார் மின்மாற்றி பழுதாகி, 10 நாட்களுக்கு மேலாகியும், இதுவரை சீரமைக்காமல் மின்வாரிய அதிகாரிகள் அலட்சியம் காட்டி வருகின்றனர்.
திருத்தணி ஒன்றியம், செருக்கனுார் கிராமத்தில், 150க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் அனைவரும் விவசாயத்தை நம்பியே வாழ்கின்றனர்.
செருக்கனுார் சுடுகாடு செல்லும் வழியில், மின்வாரியம் சார்பில், 110 கி.வோ., திறன் கொண்ட மின்மாற்றி அமைக்கப்பட்டு, அதிலிருந்து 30க்கும் மேற்பட்ட விவசாய கிணறுகளுக்கு மின் இணைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், 10 நாட்களுக்கு முன் மின்மாற்றி பழுதடைந்தது. விவசாயிகள் தொடர்ந்து புகார் தெரிவித்தும், மின்வாரிய அதிகாரிகள் முறையாக பழுது நீக்காமல் அலட்சியமாக செயல்பட்டு வருகின்றனர். இதனால், அப்பகுதியில் பயிரிடப்பட்டுள்ள நெல், சவுக்கு, காய்கறி போன்றவற்றுக்கு தண்ணீர் பாய்ச்ச முடியாமல், விவசாயிகள் சிரமப்பட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, நெல் பயிருக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சாமல் உள்ளதால், பயிர் வெயிலில் கருகும் நிலையில் உள்ளது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் மின்மாற்றியை உடனே சீரமைத்து, தடையின்றி மின்சாரம் வழங்க வேண்டும் என, விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.