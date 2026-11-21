சுடுகாட்டிற்கு பாதை வசதி இல்லாததால் வயல் வழியே எடுத்து செல்லப்படும் சடலம்: சின்னகிளாம்பாக்கத்தில் தொடரும் அவலம்
சுடுகாட்டிற்கு பாதை வசதி இல்லாததால் வயல் வழியே எடுத்து செல்லப்படும் சடலம்: சின்னகிளாம்பாக்கத்தில் தொடரும் அவலம்
UPDATED : நவ 20, 2026 06:40 PM
ADDED : நவ 20, 2026 06:36 PM
ஊத்துக்கோட்டை: சுடுகாட்டிற்கு பாதை இல்லாததால், வயல்வெளி வழியே சடலத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவல நிலை உள்ளதாக, சின்னகிளாம்பாக்கம் கிராம மக்கள் புலம்புகின்றனர்.
எல்லாபுரம் ஒன்றியம், சின்னகிளாம்பாக்கம் கிராமத்தில், 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசித்து வருகின்றனர்.
இங்கு இறப்போரின் சடலத்தை சுடுகாடு கொண்டுசெல்ல பாதை இல்லாததால், கிராம மக்கள் அவதிப்பட்டு வருகின்றனர்.
சுடுகாட்டிற்கு செல்லும் வழியில் உள்ள நில உரிமையாளர்களிடம் அனுமதி பெற்று, சடலத்தை வயல்வெளி வழியே எடுத்து செல்ல வேண்டிய அவல நிலை உள்ளது.
சில நேரங்களில், சம்பந்தப்பட்ட நில உரிமையாளர்கள் சடலத்தை எடுத்து செல்ல மறுப்பு தெரிவித்தால், பிரச்னை ஏற்பட்டு கைகலப்பில் முடிகிறது. பின், ஊரே சேர்ந்து நில உரிமையாளரை சமாதானம் செய்து, இறந்தவர்களின் சடலத்தை எடுத்து செல்ல வேண்டிய நிலை உள்ளது.
நேற்று முன்தினம், இக்கிராமத்தைச் சேர்ந்த பெருமாள், 78, என்பவர், வயது மூப்பு காரணமாக இறந்து விட்டார்.
இவரது சடலத்தை, நெல் விளைந்த வயல்வெளிக்கு நடுவே, கிராம மக்கள் சுடுகாட்டிற்கு எடுத்து சென்றனர்.
எனவே, சின்னகிளாம்பாக்கம் கிராமத்தில் சுடுகாட்டிற்கு செல்ல வழி ஏற்படுத்தி தர, கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் வேண்டுகோள் விடுத்து வருகின்றனர்.