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ராமாபுரம் காப்பு காட்டில் முதியவர் சடலம் மீட்பு

ராமாபுரம் காப்பு காட்டில் முதியவர் சடலம் மீட்பு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:54 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 06:54 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 06:24 PM

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ஆர்.கே.பேட்டை:உறவினர் வீட்டிற்கு செல்வதாக கூறி சென்ற, 84 வயது முதியவர், மீண்டும் வீடு திரும்பாத நிலையில், காப்புக்காட்டில் நேற்று சடலமாக மீட்கப்பட்டார்.

ஆந்திர மாநிலம், பாலசமுத்திரம் அடுத்த நரசிம்மபுரம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர் முருகேஷ், 84. இவர், கடந்த 23ம் தேதி, வீட்டிலிருந்து புறப்பட்டு, ஆர்.கே.பேட்டை அடுத்த பீமாரெட்டியூரில் உள்ள உறவினரின் வீட்டுக்கு சென்றார்.

ஆனால், உறவினர் வீட்டிற்கும் செல்லவில்லை; அவரது வீட்டிற்கும் திரும்பவில்லை. அதனால், அவரது குடும்பத்தினர், பல்வேறு இடங்களில் முருகேஷை தேடி வந்தனர்.

இந்நிலையில், நேற்று பெரியராமாபுரம் காப்புக்காட்டில், ஒரு முதியவரின் சடலம் கிடப்பதாக, ஆர்.கே.பேட்டை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.

சம்பவ இடத்திற்கு சென்ற போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர். அதில், அந்த நபர், நரசிம்மபுரத்தை சேர்ந்த முருகேஷ் என தெரியவந்தது.

இதுகுறித்து அவரது குடும்பத்தினர் கூறுகையில், 'வயது முதிர்வு காரணமாக, முருகேஷ் வழிதவறி காப்புக்காட்டிற்குள் சென்று சிக்கிக்கொண்டிருக்கலாம்; அவரது மரணத்தில் எந்தவித சந்தேகமும் இல்லை' என்றனர்.

இருப்பினும், ஆர்.கே.பேட்டை போலீசார், தொடர்ந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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