பூண்டி அரசு பள்ளி அருகே மதுபாட்டில் விற்றவர் கைது

ADDED : நவ 01, 2026 04:17 PM
திருவள்ளூர்: பூண்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி விளையாட்டு மைதானம் அருகே மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்த, வெங்கடேசன், 47, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
பூண்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மைதானம் அருகே, கள்ளத்தனமாக பதுக்கி வைத்து மதுபாட்டில் விற்பனை செய்யப்படுவதாக, புல்லரம்பாக்கம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து, புல்லரம்பாக்கம் போலீசார், நேற்று (அக்.,31) இரவு அப்பகுதியில் சோதனை மேற்கொண்டனர். அப்போது, அரசு பள்ளியின் பின்புறம் உள்ள விளையாட்டு மைதானம் அருகே, செடிகள் சூழ்ந்த பகுதியில் இருந்து, ஒருவர் போலீசாரைக் கண்டதும் தப்பியோடினார்.
அவரை விரட்டி பிடித்த போலீசார், அவரிடம் விசாரித்தனர். அதில் அவர், பூண்டி பகுதியைச் சேர்ந்த வெங்கடேசன் என்பதும், மதுபாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து, கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்வதும் தெரிந்தது.
இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த புல்லரம்பாக்கம் போலீசார், வெங்கடேசனை கைது செய்து, அவரிடமிருந்த 50 மதுபாட்டில்களை பறிமுதல் செய்தனர்.
அதன்பின், இன்று (நவ.,1) காலை திருவள்ளூர் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட வெங்கடேசன், திருவள்ளூர் கிளைச் சிறையில் அடைத்தனர்.