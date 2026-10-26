பொன்னேரி சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி: வரைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆயத்த பணி தீவிரம்
பொன்னேரி சாலையோர ஆக்கிரமிப்பு கடைகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி: வரைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆயத்த பணி தீவிரம்
ADDED : அக் 25, 2026 08:51 PM
பொன்னேரி: பொன்னேரியில் சாலையோரங்களை ஆக்கிரமித்து அமைக்கப்பட்டுள்ள கடைகளால் போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டாவதை தடுக்க, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, வரைமுறைப்படுத்துவதற்கான ஆயத்த பணிகளில் அதிகாரிகள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு உள்ளனர்.
திருவள்ளூர் மாவட்டம், பொன்னேரி – பழவேற்காடு நெடுஞ்சாலையில், பொன்னேரி மார்க்கெட் பகுதி அமைந்துள்ளது. பொன்னேரியை சுற்றியுள்ள, 200க்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களின் முக்கிய வியாபார மையமாக, இது உள்ளது.
இந்த சாலையில் ஜவுளி, மளிகை, வீட்டு உபயோக பொருட்கள் என, 300க்கும் மேற்பட்ட கடைகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், மேற்கண்ட கடைகள், சாலையோரங்களை ஆக்கிரமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளன. கட்டடங்களில் இருந்து சாலை வரை முகப்பில் கூரை அமைத்து, விற்பனை பொருட்களை காட்சிப்படுத்தி வைத்திருக்கின்றனர்.
இவர்கள் ஆக்கிரமித்து வைத்துள்ள பகுதிகளை கடந்து, நெடுஞ்சாலையின் பெரும்பகுதியை ஆக்கிரமித்து, காய்கறி, பழங்கள், தள்ளுவண்டி உணவகங்கள் என, 200க்கும் மேற்பட்ட நடைபாதை கடைகள் செயல்படுகின்றன.
இதனால், பொன்னேரி – பழவேற்காடு சாலை குறுகலாகி, வாகனங்கள் சென்று வருவதில் பெரும் சிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன.
குறிப்பாக, பண்டிகை நாட்களில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் உண்டாகிறது. இதனால், பொதுமக்கள், வாகன ஓட்டிகள் பெரிதும் சிரமத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
இதேபோல், பொன்னேரி புதிய தேரடி சாலையிலும் நடைபாதைகள் கடைகள், கட்டடங்களில் உள்ள வியாபாரிகளின் ஆக்கிரமிப்பு ஆகியவற்றால், அந்த சாலையும் சுருங்கி வருகிறது. மாலை நேரங்களில், இந்த சாலையில் வாகனங்கள் நெரிசலில் சிக்கி தவிக்கின்றன.
இது தொடர்பாக வந்த தொடர் புகார்களின் அடிப்படையில், பொன்னேரி ஆர்.டி.ஓ., முருகவேல் தலைமையில், சமீபத்தில் ஆய்வு கூட்டம் நடந்தது.
பொன்னேரி வட்டாட்சியர் ஜெய்கர்பிரபு, இன்ஸ்பெக்டர் சிவக்குமார், நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள், நகராட்சி நிர்வாகத்தினர் மற்றும் வியாபாரிகள் சங்கத்தினர், இதில் பங்கேற்றனர்.
இந்த கூட்டத்தில், பொன்னேரியில் சாலையின் இருபுறங்களிலும் உள்ள கடைகள் மற்றும் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளால், பொதுமக்களுக்கும் போக்குவரத்திற்கும் ஏற்படும் இடையூறுகள் குறித்து விவாதிக்கப்பட்டது.
சாலையில் பொதுமக்கள் தடையின்றிச் சென்று வருவதற்கு ஏதுவாக, சாலையோரக் கடைகளின் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றி, போக்குவரத்திற்குத் தேவையான இடவசதியை உறுதி செய்ய வேண்டும் என, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
அப்போது, வியாபாரிகள் சங்கத்தினர், தீபாவளிப் பண்டிகை முடியும் வரை, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கையை மேற்கொள்ள வேண்டாம் என, கோரிக்கை வைத்தனர்.
அதையடுத்து, தீபாவாளி பண்டிகை முடிந்த பின், சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள, சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டது.
தீபாவளிக்கு பின், பொன்னேரியில் சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கு வருவாய், காவல், போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை துறையினர் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.
இதுகுறித்து, காவல் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
பொன்னேரி நகரப்பகுதிக்குள் உள்ள சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றுவதற்கான நடவடிக்கைகள் தீவிப்படுத்தப்பட்டு உள்ளன.
நடைபாதை கடைகளும் வரைமுறைப்படுத்தப்பட உள்ளன. வருவாய் மற்றும் நெடுஞ்சாலை துறையினர் உரிய அளவீடு செய்து கொடுத்தபின், போக்குவரத்து போலீசாருடன் இணைந்து, சாலை முழுதும் தரையில் கயிறு பதித்து, நடைபாதை கடைகளுக்கான எல்லை வரையறுக்கப்பட உள்ளது.
அதை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படாத வகையில், பல்வேறு துறையினர் இணைந்து, இதை செயல்படுத்த உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
ஆய்வு கூட்டம் மட்டும் போதாது
நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம்
கட்டடங்களில் கடை வைத்திருப்போர், 10 அடி வரை சாலையை ஆக்கிரமித்துள்ளனர். அதையடுத்து தற்காலிக நடைபாதை கடைகளும் அமைக்கப்படுகின்றன. அவற்றிற்கு வரும் வாடிக்கையாளர்கள், வாகனங்களை சாலையிலேயே நிறுத்திவிட்டு, அங்கேயே நின்று சாப்பிடுகின்றனர். பல்வேறு ஆக்கிரமிப்புகளால், பஜார் சாலை, 100 அடியில் இருந்து, 30 அடியாக சுருங்கியுள்ளது. அதிகாரிகள் ஆய்வு கூட்டம் நடத்தியிருப்பது வரவேற்கத்தக்கது. ஆனால், ஆய்வு கூட்டங்கள் மட்டும் போதாது. தீவிர நடவடிக்கை எடுப்பது அவசியம். இது தொடர்பாக நீதிமன்றத்தையும் நாட உள்ளோம்.
– டி.தனுஷ்கோடி,
செயலர், திருவள்ளூர் மாவட்ட மக்கள் மேம்பாட்டு சங்கம்,
- பொன்னேரி.