தகன எரிமேடை கட்டடம் இடித்து தரைமட்டம் சமூக விரோதிகள் மீது கிராம மக்கள் புகார்
தகன எரிமேடை கட்டடம் இடித்து தரைமட்டம் சமூக விரோதிகள் மீது கிராம மக்கள் புகார்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:40 AM
மீஞ்சூர்: சின்னமடியூர் கிராமத்தில், ஓராண்டிற்கு முன், 3.50 லட்சம் ரூபாயில் கட்டப்பட்ட சுடுகாடு கட்டடத்தை, இரவோடு இரவாக பொக்லைன் இயந்திரம் மூலம் இடித்து தரைமட்டமாக்கிய சமூக விரோதிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, கிராம மக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
சோழவரம் ஒன்றியம், வழுதிகைமேடு ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட சின்னமடியூர் கிராமத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளன.
இந்த கிராமத்திற்கான சுடுகாடு, கொசஸ்தலை ஆற்றின் உள்பகுதியில் அமைந்திருக்கிறது. மழைக்காலங்களில் ஆற்றில் நீர் வரத்து அதிகரிக்கும்போது, சுடுகாடு பகுதியை கிராம மக்கள் பயன்படுத்த முடியாமல், பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகி தவித்தனர்.
தொடர் கோரிக்கையின் பயனாக, கொசஸ்தலை ஆற்றின் கரையோரம், காரனோடை - சீமாவரம் சாலையை ஒட்டி, கடந்த ஆண்டு, ஒன்றிய பொது நிதி, 3.50 லட்சம் ரூபாயில், சுடுகாட்டிற்கான தகன எரிமேடை கட்டடம் அமைக்கப்பட்டது.
கட்டுமான பணிகள் முழுமை பெறாமல் இருந்தன. இந்நிலையில், கடந்த 27ம் தேதி நள்ளிரவு, மர்ம நபர்கள் பொக்லைன் இயந்திரம் உதவியுடன் மேற்கண்ட தகன எரிமேடை கட்டடத்தை இடித்து தரைமட்டமாக்கினர். இது, கிராம மக்கள் இடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இது தொடர்பாக, கிராம மக்கள் திருவள்ளூர் கலெக்டர், சோழவரம் பி.டி.ஓ., அலுவலகம், மீஞ்சூர் காவல் நிலையம், முதல்வர் தனிப்பிரிவு என, பல்வேறு தரப்பினரிடமும் புகார் தெரிவித்துள்ளனர்.
புகாரில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
எங்கள் கிராம பயன்பாட்டிற்காக தகன எரிமேடை அமைக்கப்பட்டது. அடையாளம் தெரியாத நபர்கள், திட்டமிட்டு எரிமேடையை இடித்து தரைமட்டமாக்கி உள்ளனர். இதனால், இறுதிச்சடங்குகளை மேற்கொள்வதில் சிரமம் ஏற்பட்டுள்ளது.
உரிய விசாரணை மேற்கொண்டு, இதில் தொடர்புடையவர்கள் மீது சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும், அதே இடத்தில் புதிய தகன எரிமேடை கட்டடம் அமைக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.