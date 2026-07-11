நுாறு கால் மண்டபத்தை சீரமைக்க தொல்லியல் துறை குழுவினர் ஆய்வு
நுாறு கால் மண்டபத்தை சீரமைக்க தொல்லியல் துறை குழுவினர் ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:41 AM
திருவாலங்காடு: வடாரண்யேஸ்வரர் கோவில் நுாறு கால் மண்டபத்தை சீரமைக்க, தொல்லியல் துறை அதிகாரிகள் நேற்று முன்தினம் ஆய்வை தொடங்கினர்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலின் உபகோவிலான வடாரண்யேஸ்வரர் கோவிலில், கடந்த மாதம், 25ம் தேதி தீ விபத்து ஏற்பட்டது. அப்போது மண்டபம் முழுதும் சேதமடைந்தது. இதில், நுாறு கால் மண்டபத்தின் உள்பகுதி கருகி நாசமானது.
இந்நிலையில், 7ம் தேதி நள்ளிரவு 12:30 மணிக்கு, நுாறு கால் மண்டபத்தின் கூரை சரிந்து விழுந்தது. இந்த மண்டபம், ராஜாதிராஜன் என்ற சோழ மன்னர் காலத்தில், அவர் படையில் தளபதியாக இருந்த வேதவனமுடையான் கட்டியதாக, கல்வெட்டு ஆதாரங்கள் கூறுகின்றன.
சுமார், 900 ஆண்டுகள் பழமையானதாக கருதப்படுகிறது. இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் மாலை, தொல்லியல் அறிஞர் ராஜவேல் தலைமையில், நான்கு பேர் கொண்ட குழுவினர், சேதமடைந்த நுாறு கால் மண்டபத்தை ஆய்வு செய்தனர்.
உடன், திருத்தணி கோவில் இணை ஆணையர் ரமணி உள்ளிட்ட அதிகாரிகள் இருந்தனர்.
ஆய்விற்கு பின், திருத்தணி கோவில் அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், 'தீ விபத்தில் சேதமடைந்த நுாறு கால் மண்டபத்தை, தொல்லியல் துறை மற்றும் தலைமை ஸ்தபதியின் வழிகாட்டுதலின்படி சீரமைக்க உள்ளோம். முழுதும் அகற்றி, கட்டடத்தின் தன்மை மாறாமல் விரைவில் புதுப்பிக்க உள்ளோம்' என்றார்.