திருத்தணி கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை விழா அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்
திருத்தணி கோவிலில் ஆடி கிருத்திகை விழா அடிப்படை வசதிகள் ஏற்படுத்த அறிவுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:44 AM
திருத்தணி: திருத்தணி முருகன் கோவிலில், அடுத்த மாதம் நடைபெறும் ஆடி கிருத்திகை விழாவிற்கு வரும் பக்தர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என, கோவில் நிர்வாகம் உட்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கு, கலெக்டர் கவிதா அறிவுறுத்தினார்.
திருத்தணி முருகன் கோவிலில், ஆண்டுதோறும் ஆடி கிருத்திகை விழா மற்றும் மூன்று நாள் தெப்பத்திருவிழா, வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்படுகிறது.
நடப்பாண்டிற்கான ஆடி கிருத்திகை விழா, அடுத்த மாதம் 4ம் தேதி முதல் ஆக., 8ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. ஆக., 6ம் தேதி ஆடி கிருத்திகை மற்றும் முதல் நாள் தெப்பம் நடக்கிறது.
விழாவில், லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் காவடிகளுடன் வந்து மூலவரை தரிசிக்க இருப்பதால், முன்னேற்பாடுகள் குறித்து திருவள்ளூர் கலெக்டர் கவிதா தலைமையில், நேற்று அனைத்து துறை அதிகாரிகளுடனான ஒருங்கிணைப்பு கூட்டம் நடந்தது.
இதில், திருக்கோவில் மண்டல ஆணையர் அனிதா, கூடுதல் எஸ்.பி., ஷுபம் திமான், வருவாய் கோட்டாட்சியர் கனிமொழி, கோவில் அறங்காவலர் குழுத் தலைவர் ஸ்ரீதரன் உட்பட சுகாதார துறை, காவல் துறை, நகராட்சி, தீயணைப்பு, போக்குவரத்து, மின்சாரம் உட்பட அனைத்து துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
பின், ஒவ்வொரு துறை அதிகாரிகளும், தங்களது துறை சார்பில் செய்யப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் குறித்து, கலெக்டரிடம் விளக்கினர்.
குறிப்பாக, பக்தர்கள் அதிகளவில் கூடும் இடங்களில் மருத்துவ முகாம் நடத்துவது, ஆம்புலன்ஸ் தயார் நிலையில் வைத்திருப்பது குறித்து, சுகாதார துறையினர் தெரிவித்தனர்.
காவல் துறையின் சார்பில், 1,800க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணி மற்றும் 500க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், 'சிசிடிவி' பொருத்தி கண்காணிப்பது குறித்து விளக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து, கலெக்டர் கவிதா பேசியதாவது:
ஆடி கிருத்திகை விழாவிற்கு, 10 லட்சம் பக்தர்கள் வருவர் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பக்தர்களுக்கு தேவையான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்து தரப்படவேண்டும்.
பக்தர்களின் வசதிக்காக, கூடுதல் அரசு பேருந்துகள், மின்சார ரயில் இயக்கப்படும். மலைக்கோவில் அடிவாரத்தில் பார்க்கிங் வசதி செய்யப்பட்டு உள்ளது.
சரவண பொய்கை மற்றும் நல்லாங்குளம், பக்தர்கள் காவடி எடுத்து மலைக்கோவிலுக்கு செல்லும் படிக்கட்டுகள் போன்ற இடங்களில், தேவையான ஏற்பாடுகளை செய்ய, அனைத்து துறை அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.