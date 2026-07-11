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/உள்ளூர் செய்திகள்/திருவள்ளூர்/ பூச்சி தாக்குதலால் 12,500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் ...எல்லாம் போச்சு!; மருந்துகள் பலனளிக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை

பூச்சி தாக்குதலால் 12,500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் ...எல்லாம் போச்சு!; மருந்துகள் பலனளிக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை

பூச்சி தாக்குதலால் 12,500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் ...எல்லாம் போச்சு!; மருந்துகள் பலனளிக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:51 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:51 AM

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பொன்னேரி: பொன்னேரி வட்டத்தில், நெற்பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் அதிகரித்து அழுகி வருவதால், நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விவசாயிகள் திணறி வருகின்றனர். வேளாண் துறையினர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளும் பலனளிக்கவில்லை என, விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டாரத்தில், சம்பா, சொர்ணவாரி பருவங்களில், 45,000 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.

நடப்பாண்டு சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு, 12,500 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த மாதம் நடவுப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், பூச்சி தாக்குதல், பச்சைப்பாசி அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் நெற்பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதித்து வருகிறது.

வருவாய் இழப்பு மேலும், கடந்த சில தினங்களாக, நெற்பயிர்களில் பாக்டீரியல் இலை கருகல் நோய் மற்றும் இலைப்பேன் தாக்குதல் அதிகரித்து வருகிறது.

இதனால், நெற்பயிர்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி, அடுத்துவரும் நாட்களில் அழுகி விடுகிறது. வேளாண்மை துறையினர் ஆலோசனை வழங்கிய பல்வேறு மருந்துகளை தெளித்தும், நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க முடியாமல் விவசாயிகள் திணறி வருகின்றனர்.

மெதுார், ஆசானபூதுார், மடிமைகண்டிகை, தேவராஞ்சேரி, உத்தண்டிகண்டிகை, வெள்ளகுளம், ஆலாடு உள்ளிட்ட கிராமங்களில், சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன.

உழவு, நடவு, மருந்தினங்கள் என, இதுவரை ஏக்கருக்கு, 20,000 ரூபாய் வரை விவசாயிகள் செலவிட்டுள்ளனர். நெற்பயிர்கள் அழுகி வருவதால், வருவாய் இழப்பை எண்ணி வேதனை அடைந்துள்ளனர்.

பயிர் காப்பீடு இதுகுறித்து, வேளாண்மைத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:

கடுமையான வெப்பம், எதிர்பார்த்த மழைப்பொழிவு இல்லாததது என, தட்பவெப்ப சூழ்நிலை காரணமாக, நெற்பயிர்கள் நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகி பாதித்து வருகின்றன.

அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு, விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு மருந்து ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறோம். கிராமங்களில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம்.

பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எதிர்பார்த்த மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டால், பாதிப்புகள் குறைந்துவிடும்.

இவ்வாறு அவர் கூறினார்.

நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க, இதுவரை நான்கு முறை மருந்தினங்களை தெளித்துள்ளோம். ஆனாலும், அதன் பாதிப்புகள் குறையவில்லை. நாளுக்கு நாள் அடுத்தடுத்த நிலங்களுக்கு பரவியபடி உள்ளது. எந்த ஆண்டும், இதுபோன்று பாதிப்பு இருந்ததில்லை. வழக்கமாக, சொர்ணவாரி பருவத்தின்போது மழைப்பொழிவு இருக்கும். இந்த ஆண்டு, இதுவரை மழையும் இல்லை. இனி, நெற்பயிர்கள் மீண்டு வரும் என்பதில் நம்பிக்கை இல்லை. அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். அப்போது தான், அடுத்த பருவத்திற்கு பயிர் செய்ய முடியும். இல்லையெனில் விவசாயம் கேள்விக்குறி தான். - ஏ.கே.அருள், விவசாயி, ஆசானபூதுார்.



இலை கருகல் நோய் பாதிப்பிற்கு பின், நெற்பயிர்களின் இலைகள் மஞ்சள் நிறமாக மாறும். இது, நெற்பயிர்களின் அடுத்த வளர்ச்சியை பாதிக்கும். இந்த நோய் தாக்குதலில் இருந்து, நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க, செப்டோமைசின் சல்பேட் மற்றும் டெட்ராசைக்கிலின் கலவை 300 கிராம், காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடு, 1.25 கிலோ வீதம், ஒரு ஏக்கருக்கு தண்ணீருடன் கலந்து தெளிக்கலாம். அல்லது காப்பர் ஆக்சிகுளோரைடு அல்லது பிளாண்டமைசின் ஆகிய மருந்துகளை தெளித்து, இந்த தாக்குதலுக்கு உள்ளாகும் நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க முடியும். - டில்லிபாபு, வேளாண் வட்டார உதவி இயக்குநர், மீஞ்சூர்.



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