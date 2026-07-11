பூச்சி தாக்குதலால் 12,500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் ...எல்லாம் போச்சு!; மருந்துகள் பலனளிக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை
பூச்சி தாக்குதலால் 12,500 ஏக்கர் நெற்பயிர்கள் நாசம் ...எல்லாம் போச்சு!; மருந்துகள் பலனளிக்காததால் விவசாயிகள் வேதனை
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:51 AM
பொன்னேரி: பொன்னேரி வட்டத்தில், நெற்பயிர்களில் பூச்சி மற்றும் நோய் தாக்குதல் அதிகரித்து அழுகி வருவதால், நோய் பரவலை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் விவசாயிகள் திணறி வருகின்றனர். வேளாண் துறையினர் பரிந்துரைத்த மருந்துகளும் பலனளிக்கவில்லை என, விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர். திருவள்ளூர் மாவட்டம், மீஞ்சூர் வேளாண் வட்டாரத்தில், சம்பா, சொர்ணவாரி பருவங்களில், 45,000 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்படுகிறது.
நடப்பாண்டு சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு, 12,500 ஏக்கர் பரப்பில் நெல் பயிரிடப்பட்டிருக்கிறது. கடந்த மாதம் நடவுப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்ட நிலையில், பூச்சி தாக்குதல், பச்சைப்பாசி அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட காரணங்களால் நெற்பயிர்களின் வளர்ச்சி பாதித்து வருகிறது.
வருவாய் இழப்பு மேலும், கடந்த சில தினங்களாக, நெற்பயிர்களில் பாக்டீரியல் இலை கருகல் நோய் மற்றும் இலைப்பேன் தாக்குதல் அதிகரித்து வருகிறது.
இதனால், நெற்பயிர்கள் மஞ்சள் நிறமாக மாறி, அடுத்துவரும் நாட்களில் அழுகி விடுகிறது. வேளாண்மை துறையினர் ஆலோசனை வழங்கிய பல்வேறு மருந்துகளை தெளித்தும், நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதலில் இருந்து நெற்பயிர்களை பாதுகாக்க முடியாமல் விவசாயிகள் திணறி வருகின்றனர்.
மெதுார், ஆசானபூதுார், மடிமைகண்டிகை, தேவராஞ்சேரி, உத்தண்டிகண்டிகை, வெள்ளகுளம், ஆலாடு உள்ளிட்ட கிராமங்களில், சொர்ணவாரி பருவத்திற்கு பயிரிடப்பட்ட நெற்பயிர்கள் பாதிப்பிற்கு உள்ளாகி இருக்கின்றன.
உழவு, நடவு, மருந்தினங்கள் என, இதுவரை ஏக்கருக்கு, 20,000 ரூபாய் வரை விவசாயிகள் செலவிட்டுள்ளனர். நெற்பயிர்கள் அழுகி வருவதால், வருவாய் இழப்பை எண்ணி வேதனை அடைந்துள்ளனர்.
பயிர் காப்பீடு இதுகுறித்து, வேளாண்மைத் துறை அதிகாரி ஒருவர் கூறியதாவது:
கடுமையான வெப்பம், எதிர்பார்த்த மழைப்பொழிவு இல்லாததது என, தட்பவெப்ப சூழ்நிலை காரணமாக, நெற்பயிர்கள் நோய் மற்றும் பூச்சி தாக்குதல்களுக்கு உள்ளாகி பாதித்து வருகின்றன.
அதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு, விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு மருந்து ஆலோசனைகளை வழங்கி வருகிறோம். கிராமங்களில் தொடர்ந்து கண்காணிக்கிறோம்.
பயிர் காப்பீடு செய்வதற்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன. எதிர்பார்த்த மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டால், பாதிப்புகள் குறைந்துவிடும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.