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﻿ நீதிபதியை மிரட்டியவர் மீது வழக்கறிஞர் போலீசில் புகார்

﻿ நீதிபதியை மிரட்டியவர் மீது வழக்கறிஞர் போலீசில் புகார்

ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:55 AM

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ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:55 AM

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திருவள்ளூர்: திருவள்ளூர் மகிளா நீதிமன்ற நீதிபதி, அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் மற்றும் சாட்சியை மிரட்டிய குற்ற வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர் மீது, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

சென்னை மதுரவாயல் எம்.எம்.டி.ஏ., காலனி வீட்டு வசதி வாரிய குடியிருப்பில் வசித்து வந்தவர் ரவி, 60. இவரும் இவரது மனைவி மகேஷ்வரி என்பவரும், பூந்தமல்லி நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர்களாக பணிபுரிந்து வந்தனர். இவர்களுக்கு, பிரியதர்ஷினி, 14, பிரபு, 12, என்ற இரண்டு குழந்தைகள் இருந்தனர்.

கடந்த 2015ம் ஆண்டு, இருவருக்குமிடையே ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு காரணமாக், இரு குழந்தைகளும் ரவியிடம் வசித்து வந்தனர்.

இந்நிலையில், கடந்த 2015ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், ரவியின் வீட்டிலிருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதாக வந்த தகவலையடுத்து, மதுரவாயல் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டதில், வீட்டின் படுக்கையறையில் இரு குழந்தைகளும் கொலை செய்யப்பட்டு கிடந்தனர்.

இதுகுறித்து வழக்கு பதிந்த மதுரவாயல் போலீசார், தப்பியோடிய ரவியை தேடி வந்தனர். இதில், கடந்த 2020ம் ஆண்டு செப்., மாதம் சென்னை பெரியமேடில் பதுங்கியிருந்த ரவியை கைது செய்த போலீசார், புழல் சிறையில் அடைத்தனர்.

இந்த வழக்கு விசாரணை, திருவள்ளூர் மகிளா நீதிமன்றத்தில் நடந்து வருகிறது. நேற்று முன்தினம் நடந்த விசாரணையில், அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞராக ரமணா வாதாடினார்.

ரவி தரப்பில், அவரே வழக்கில் வாதாடினார். அப்போது நடந்த விசாரணையில், ரவி குறுக்கிட்டு வாதிட்டார். அப்போது, நீதிபதி ரேவதி மற்றும் சிறப்பு வழக்கறிஞரை ஒருமையில் பேசி, சாட்சியை குறுக்கு விசாரணை செய்ய விடாமல் மிரட்டினார்.

இது குறித்து, அரசு சிறப்பு வழக்கறிஞர் ரமணா கொடுத்த புகாரின்படி, திருவள்ளூர் நகர போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

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