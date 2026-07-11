தீ தடுப்பு விதிகளை அமல்படுத்த 3 மாதங்கள் கெடு விதித்து தனியார் ஆலைக்கு உத்தரவு
தீ தடுப்பு விதிகளை அமல்படுத்த 3 மாதங்கள் கெடு விதித்து தனியார் ஆலைக்கு உத்தரவு
ADDED : ஜூலை 11, 2026 03:57 AM
சென்னை: கும்மிடிப்பூண்டியில் அபாயகரமான கழிவுளை கையாளும் தனியார் ஆலை, உரிய பாதுகாப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்த மூன்று மாதம் கெடு விதித்து, தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
திருவள்ளூர் மாவட்டம் கும்மிடிப்பூண்டியில், 2024ம் ஆண்டு தனியார் ஆலையில், பாலிமர் கழிவுகள் எனும் இயற்கையாக மக்காத பிளாஸ்டிக், ரப்பர் உள்ளிட்ட கழிவுகள் எரிந்து தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதனால், அக்கம் பக்கத்து கிராமங்களில் புகை மண்டலம் சூழ்ந்ததால், பொது மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர்.
இது தொடர்பாக, நம் நாளிதழில் வெளியான செய்தியின் அடிப்படையில், தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாயம் தானாக முன்வந்து வழக்கு பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டது.
இந்த வழக்கு தொடர்பாக, தென் மண்டல பசுமை தீர்ப்பாய நீதிபதி புஷ்பா சத்யநாராயணா, வல்லுநர் குழு உறுப்பினர் பிரசாந்த் கார்கவா ஆகியோர் பிறப்பித்த உத்தரவு:
கும்மிடிப்பூண்டி சிப்காட் வளாகத்தில், ஐ.டபிள்யு.எம்., சொல்யூஷன்ஸ் நிறுவனத்தில், அபாயகரமான, எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பாலிமர் கழிவுகள் திறந்தவெளியில் இருப்பு வைக்கப்பட்டதே, இந்த தீ விபத்துக்கு காரணமாக அமைந்தது.
இந்த விவகாரத்தில், தீ மற்றும் வெடி விபத்துகள் தொடர்பான எப்.இ.டி., நிறுவனம் ஆய்வு செய்து, பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்கள் குறித்த பரிந்துரைகளை அளித்துள்ளது.
இதில் சம்பந்தப்பட்ட ஆலை, இதுவரை அமல்படுத்தாத வழிகாட்டுதல்களை, அடுத்த மூன்று மாதங்களுக்குள் அமல்படுத்த வேண்டும்.
பாலிமர் கழிவுகளை அதிகமாக இருப்பு வைக்காமல், குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அதை பயன்படுத்தும் ஆலைகளுக்கு கொண்டு செல்வதை, ஆலை நிர்வாகம் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
தமிழக தீயணைப்பு துறை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இணைந்து, சம்பந்தப்பட்ட ஆலையில் பாலிமர் கழிவுகளை இருப்பு வைப்பதற்கான வசதிகள், அதன் பாதுகாப்பு அம்சங்களை தணிக்கை செய்ய வேண்டும்.
தீ தடுப்பு பாதுகாப்பு வழிகாட்டுதல்களை பூர்த்தி செய்யாத நிலையில், சம்பந்தப்பட்ட ஆலை மீது, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.