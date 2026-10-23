கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆந்திர நெல் விற்பனை அமோகம்! வியாபாரிகள் குறுக்கிடுவதால் விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆந்திர நெல் விற்பனை அமோகம்! வியாபாரிகள் குறுக்கிடுவதால் விவசாயிகள் பரிதவிப்பு
UPDATED : அக் 01, 2026 08:54 AM
ADDED : செப் 30, 2026 07:42 PM
- நமது நிருபர் -
திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், ஆந்திர மாநில வியாபாரிகளின் நெல் விற்பனை அமோகமாக நடந்து வருகிறது. கொள்முதல் நிலையங்களில் ஆந்திர வியாபாரிகள் குறுக்கிட்டு ஆதிக்கம் செலுத்துவதால், அறுவடை செய்யப்பட்ட நெல் மூட்டைகளை விற்பனை செய்ய முடியாமல், தமிழக விவசாயிகள் பரிதவித்து வருகின்றனர்.
திருவள்ளுர் மாவட்டத்தில், சொர்ணவாரி பருவத்தில், 70,425 ஏக்கர் பரப்பளவில், நெற்பயிர் சாகுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது. தற்போது, சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெற்பயிர் அறுவடை துவங்கியுள்ள நிலையில், 1.71 லட்சம் டன் மகசூல் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இதில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்திற்கு, 90,000 டன் நெல் வரவு எதிர்பார்க்கப்பட்டு, மாவட்டத்தில் உள்ள, 14 வட்டாரங்களிலும், தமிழ்நாடு நுகர்பொருள் வாணிபக்கழகம் வாயிலாக, இரண்டு கட்டங்களாக 70 இடங்களில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், குவிண்டால் ஒன்றுக்கு, சன்ன ரகம் 2,750க்கும், பொது ரகம் 2,600க்கும் விவசாயிகளிடம் நெல் கொள்முதல் செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில், வெளி வியாபாரிகள், ஆந்திர மாநில நெல் மூட்டைகளை, விற்பனை செய்து வருகின்றனர்.
அதாவது, வியாபாரிகள், ஆந்திர மாநிலத்தில் இருந்து, குறைந்த விலையில், அதாவது 100 கிலோ எடை கொண்ட நெல் மூட்டை ஒன்றுக்கு, 1,200 -1300 ரூபாய் வரை விவசாயிகளிடம் கொள்முதல் செய்கின்றனர்.
பின், அந்த நெல் மூட்டைகளை, லாரிகளில் தமிழக எல்லை பகுதிகளான, திருத்தணி பொன்பாடி, ஊத்துக்கோட்டை மற்றும் கும்மிடிப்பூண்டி எளாவூர் ஆகிய சோதனை சாவடிகள் வழியாக, திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர்.
சோதனை சாவடிகளில் உள்ள அதிகாரிகளை 'கவனித்து' நெல் மூடைகளை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு கொண்டு வருகின்றனர்.
பின், திருவள்ளூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த விவசாயிகளின் பெயரில், சிட்டா, அடங்கல் பெற்று, நெல் கொள்முதல் நிலையங்களில் விற்பனை செய்கின்றனர்.
கடந்த, செப்., 21ம் தேதி, ஆந்திராவில் இருந்து திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு நெல் மூட்டைகளுடன் வந்த லாரியை, வருவாய் துறையினர் பறிமுதல் செய்தனர்.
இந்நிலையில், சில நாட்களுக்கு முன், ஆத்துப்பாக்கம் கிராமத்தில், முறைகேடாக நெல்லை விற்க முயன்ற ஆந்திர வியாபாரிகளை, அந்த ஊர் விவசாயிகளே முற்றுகையிட்டு தடுத்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, அந்த ஊர் விவசாயி சூர்யா என்பவர் கூறியதாவது:
தமிழகத்தில், 'எல் நினோ' பாதிப்பால் ஏற்பட்டுள்ள கடும் வெயிலில் இருந்து நெற்பயிரை காத்து, அறுவடை முடித்து, கலெக்டரிடம் நேரடியாக சென்று பலமுறை வலியுறுத்திய பின் தான், எங்கள் ஊரில் கொள்முதல் நிலையம் திறக்கப்பட்டது.
அன்று, 50க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகள், நெல்லை விற்பனை செய்வதற்காக, நெல்லை உலர வைத்து காத்திருந்தோம்.
காலை 9:00 மணிக்கு நிலையம் திறக்கப்பட இருந்த நிலையில், 6:00 மணிக்கே, நிலையத்தில் நெல் பிடிக்கும் இயந்திரம் இயங்கியதை அறிந்து, கிராம மக்கள் அங்கு கூடினர்.
ஆந்திர விவசாயிகள், நெல்லை சாக்கில் எடை வைத்து நிரப்பியதை அறிந்து, அதிகாரிகளை தொடர்பு கொண்டோம். அவர்கள், தங்களுக்கு தெரியாது என கைவிரித்தனர். இதையடுத்து, அந்த வியாபாரிகள் நெல் மூட்டைகளை லாரியில் ஏற்றி தப்பி ஓடி விட்டனர்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, நெல் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
விவசாயிகள் பெயிரில் யார் ஆள் மாறாட்டம் செய்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க, கலெக்டர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
ஆந்திர மாநில எல்லை சோதனை சாவடிகளில் கண்காணிப்பும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. அவ்வாறு, கடந்த 21ம் தேதி, தமிழக எல்லைக்குள் நுழைந்த லாரியில், உரிய ஆவணங்கள் இல்லாமல், 80 கிலோ எடையுள்ள 200 மூட்டைகள் இருந்தது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு, கச்சூர் கிடங்கில் ஒப்படைக்கப்பட்டது.
இதுபோன்ற முறைகேடுகளுக்கு, யார் ஒத்துழைத்தாலும் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.